القصة الكاملة لطالب بالمرحلة الإعدادية أنهى حياته في منطقة التعاون بالإسماعيلية

وشهدت منطقة التعاون بمحافظة الإسماعيلية حادثة مؤسفة حيث أقدم طالب يبلغ من العمر 12 عامًا على إنهاء حياته داخل محل سكن أسرته، مقلدا عمه والذي اقدم علي شنق نفسه قبل سنوات.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان طالب في المرحلة الإعدادية وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود شبهة جنائية وأن الحادث يعود إلى إقدام الطفل على إنهاء حياته متأثرًا بما فعله شقيق والده قبل سنوات.

كشفت التحريات الأولية أن الطفل كان يعاني من حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة وأكد أفراد من أسرته أنه كان يتحدث كثيرًا عن عمه الراحل محاولًا تقليده دون إدراك لعواقب ذلك.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتسود حالة من الحزن بين أهالي منطقة التعاون الذين طالبوا بضرورة تكثيف الدعم النفسي للأطفال والمراهقين ورفع الوعي بخطورة تركهم فريسة للضغوط النفسية دون متابعة أو احتواء.

يُشدد على أهمية مراجعة الطبيب النفسي في حالة الحاجة للمساعدة في حل المشكلات والابتعاد عن الأفكار السلبية.