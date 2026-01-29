تعرف على منافسات اليوم الثاني بالبطولة العربية للشراع مصر 2026

تُقام اليوم، الخميس، منافسات اليوم الثاني بالبطولة العربية للشراع لعام 2026، والتي تستضيفها مصر في سوما باي، الغردقة، خلال الفترة من 28 يناير الجاري، وحتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 130 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول العربية.

ويشهد اليوم منافسات في طرازات إيلكا 7، إيلكا 6، إيلكا 4، الأوبتمست، وتكنو.

جدير بالذكر أن منافسات اليوم الأول بدأت بسباقات طراز IQ-Foil.

وتشهد البطولة مشاركة 10 دول عربية وهي: البحرين، وقطر، والمغرب، والكويت، والسعودية، والأردن، والجزائر، وعمان، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر “الدولة المستضيفة للبطولة”.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كلا من:

الكايت

نوح الدالي، عمر عبد الفتاح، علي إسلام، أحمد طلعت.

إيلكا

عمر الزيني "إيلكا 7"، مهند أيمن "إيلكا 7"، عمر عبد العزيز "إيلكا 7"، محمود الطانبولي "إيلكا 7"، سيف سعيد "إيلكا 7 تحت 19 عامًا"، أحمد عماد "إيلكا 6"، فادي وليد "إيلكا 6"، كارمة وليد "إيلكا 4"، تاليا حسين "إيلكا 4"، جنا إبراهيم "إيلكا 4"، مريم إيهاب "إيلكا 6"، وآية الزيني "إيلكا 6".

تكنو

عصام عمرو، هاجر تامر، علي شامل، وإياد رجائي.



IQ-Foil

محمد الصافتي، مهند عمرو، وفهد إسماعيل.

الأوبتمست

عمر الفقي، محمد عامر، ليلى ضياء، بيجاد شعلان، حسن عمرو، محمود قنديل، مريم أحمد، تيا حسين، وليلى خزرجي.