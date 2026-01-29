قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
بوتين: نؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل
تحرك الفوج الثاني من القافلة الإنسانية رقم 127 عبر معبر رفح لدعم غزة
عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
تعرف على منافسات اليوم الثاني بالبطولة العربية للشراع مصر 2026

عبدالله هشام

تُقام اليوم، الخميس، منافسات اليوم الثاني بالبطولة العربية للشراع لعام 2026، والتي تستضيفها مصر في سوما باي، الغردقة، خلال الفترة من 28 يناير الجاري، وحتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 130 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول العربية.

ويشهد اليوم منافسات في طرازات إيلكا 7، إيلكا 6، إيلكا 4، الأوبتمست، وتكنو.

جدير بالذكر أن منافسات اليوم الأول بدأت بسباقات طراز IQ-Foil.

وتشهد البطولة مشاركة 10 دول عربية وهي: البحرين، وقطر، والمغرب، والكويت، والسعودية، والأردن، والجزائر، وعمان، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر “الدولة المستضيفة للبطولة”.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كلا من:

الكايت
نوح الدالي، عمر عبد الفتاح، علي إسلام، أحمد طلعت.

إيلكا

عمر الزيني "إيلكا 7"، مهند أيمن "إيلكا 7"، عمر عبد العزيز "إيلكا 7"، محمود الطانبولي "إيلكا 7"، سيف سعيد "إيلكا 7 تحت 19 عامًا"، أحمد عماد "إيلكا 6"، فادي وليد "إيلكا 6"، كارمة وليد "إيلكا 4"، تاليا حسين "إيلكا 4"، جنا إبراهيم "إيلكا 4"، مريم إيهاب "إيلكا 6"، وآية الزيني "إيلكا 6".

تكنو

عصام عمرو، هاجر تامر، علي شامل، وإياد رجائي.


IQ-Foil
محمد الصافتي، مهند عمرو، وفهد إسماعيل.

الأوبتمست

عمر الفقي، محمد عامر، ليلى ضياء، بيجاد شعلان، حسن عمرو، محمود قنديل، مريم أحمد، تيا حسين، وليلى خزرجي.

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

صورة أرشيفية

مصادر طبية: شهيد ثان برصاص الاحتلال خارج مناطق انتشاره في خان يونس جنوبي قطاع غزة

أرشيفية

ألمانيا تنضم إلى فرنسا وإيطاليا في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

