انطلاق البطولة العربية للشراع مصر 2026

انطلقت اليوم الأربعاء، منافسات البطولة العربية للشراع لعام 2026، والتي تستضيفها مصر في سوما باي، الغردقة خلال الفترة من 28 يناير الجاري، وحتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 130 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول العربية.

وبدأت منافسات اليوم الأول بسباقات طراز IQ-Foil، على أن تستكمل باقي المنافسات في باقي الطرازات في الأيام التالية بالبطولة.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح، مساء اليوم بحضور البعثات المشاركة في البطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 10 دول عربية بالإضافة إلى مصر "الدولة المستضيفة للبطولة، حيث يشارك كل من، البحرين، قطر، المغرب، الكويت، السعودية، الأردن، الجزائر، ليبيا، عمان، والإمارات العربية المتحدة.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من:

الكايت

نوح الدالي، عمر عبد الفتاح، علي إسلام، أحمد طلعت.

إيلكا

عمر الزيني "إيلكا 7"، مهند أيمن "إيلكا 7"، عمر عبد العزيز "إيلكا 7"، محمود الطانبولي "إيلكا 7"، سيف سعيد "إيلكا 7 تحت 19 عامًا"، أحمد عماد "إيلكا 6"، فادي وليد "إيلكا 6"، كارمة وليد "إيلكا 4"، تاليا حسين "إيلكا 4"، جنا إبراهيم "إيلكا 4"، مريم إيهاب "إيلكا 6"، وآية الزيني "إيلكا 6".

تكنو

عصام عمرو، هاجر تامر، علي شامل، وإياد رجائي



IQ-Foil

محمد الصافتي، مهند عمرو، وفهد إسماعيل.

الأوبتمست

عمر الفقي، محمد عامر، ليلى ضياء، بيجاد شعلان، حسن عمرو، محمود قنديل، مريم أحمد، تيا حسين، وليلى خزرجي.