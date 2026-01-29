إجراء أول عملية قسطرة لانسداد التام للشريان التاجي بجنوب سيناء





نجح الفريق الطبي بقسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى رأس سدر بجنوب سيناء، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بفرع جنوب سيناء، في إجراء أول عملية قسطرة لانسداد التام للشريان التاجي (CTO) تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

قال الدكتور محمد زيدان. مدير المستشفى، إن المريض حضر إلى المستشفى يعاني من انغلاق تام مزمن ومتكلس بالشريان التاجي الرئيسي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين أنه يحتاج إلى اجراء تدخل جراحي عاجل .

وأوضح مدير المستشفى في تصريح اليوم، أنه جرى حجز المريض بعناية القلب، وتجهيزه للدخول لإجراء قسطرة قلبية باستخدام أحدث التقنيات الطبية الحديثة وقساطر مخصصة لهذا النوع من الانسداد.

وأشار أن الفريق الطبي قام بفتح الشريان التاجي الرئيسي، وتركيب ثلاث دعامات دوائية، مما ساهم في عودة سريان الدم بشكل طبيعي في الشريان التاجي .

وأكد أن المريض خرج إلى عناية القلب للمتابعة واستكمال العلاج، وسيجري استخلاص إجراءات خروجه من المستشفى عقب تحسن حالته، مع التوصية بالعلاج الدوائي والمتابعة بالعيادات .