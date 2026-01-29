المصري أحمد سمير يفوز برئاسة الاتحاد العربي للميني فوتبول بالتزكية للمرة الثانية على التوالي

فاز المصري أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة) ونائب رئيس الإتحاد الدولي IMF ، بمنصب رئيس الإتحاد العربي للميني فوتبول بالتزكية للمرة الثانية على التوالي في الجمعية العمومية للإتحاد العربي للميني فوتبول الإنتخابية الدورة الثالثة 2026 - 2030 والتي عقدت مساء أمس الأربعاء 28 يناير 2026 بمقر الإتحاد العربي بالقاهرة

الجدير بالذكر أن أحمد سمير هو أحد طيور مصر المهاجرة العائد إلى أرض الوطن بعد غياب أكثر من عشرين سنة وعاد لتأسيس رياضة الميني فوتبول في مصر محققاً نجاحات محلية ودولية كبيرة بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية في نيجيريا والفوز بالبطولة العربية للمنتخبات رجال ومؤخراً فوز منتخبنا الوطني للسيدات ببطولة كأس العالم للسيدات في سبتمبر الماضي 2025 بعد الفوز التاريخي على منتخب البرازيل ملوك الكرة في المباراة النهائية لتعتلي مصر عرش اللعبة

وتوجه أحمد سمير بخالص الشكر والتقدير لزملائة الأشقاء العرب رؤساء الإتحادات العربية لثقتهم في شخصه ولمواصلة سلسلة الإنجازات التي تحققت في الدورة الأولى من رئاسته للإتحاد العربي من تنظيم البطولة العربية الأولي للمنتخبات رجال والبطولة العربية الأولي للأندية العربية وإقامة ست دورات تدريبية لتخريج الحكام والمدربين والمراقبين والإداريين

وهنأ زملائه النواب الجدد وأعضاء المكتب التنفيذي الجدد والأمين العام الجديد ، كما فاز بمنصب الأمين العام للإتحاد العربي اللواء طبيب محمد رضا عوض نائب رئيس المصري للميني فوتبول ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الأسبق