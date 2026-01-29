قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الداخلية والنائب العام في إيران
غريب جدا.. الغندور ينتقد موقف المركز الإعلامي للأهلي بشأن إمام عاشور
ترامب: رئيس الفيدرالي الأمريكي يضر ببلادنا وأمنها القومي
قيادي في حركة فتح يحذر من قرب تطبيق خطة E1 الإسرائيلية لشطر الضفة الغربية
مقتل الفنانة السورية هدي شعراوي في فيلاتها .. تفاصيل
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
رياضة

المصري أحمد سمير يفوز برئاسة الاتحاد العربي للميني فوتبول بالتزكية للمرة الثانية على التوالي

احمد سمير
احمد سمير
ياسمين تيسير

فاز المصري أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة) ونائب رئيس الإتحاد الدولي IMF ، بمنصب رئيس الإتحاد العربي للميني فوتبول بالتزكية للمرة الثانية على التوالي في الجمعية العمومية للإتحاد العربي للميني فوتبول الإنتخابية الدورة الثالثة 2026 - 2030 والتي عقدت مساء أمس الأربعاء 28 يناير 2026 بمقر الإتحاد العربي بالقاهرة 

 الجدير بالذكر أن أحمد سمير هو أحد طيور مصر المهاجرة العائد إلى أرض الوطن بعد غياب أكثر من عشرين سنة وعاد لتأسيس رياضة الميني فوتبول في مصر محققاً نجاحات محلية ودولية كبيرة بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية في نيجيريا والفوز بالبطولة العربية للمنتخبات رجال ومؤخراً فوز منتخبنا الوطني للسيدات ببطولة كأس العالم للسيدات في سبتمبر الماضي 2025 بعد الفوز التاريخي على منتخب البرازيل ملوك الكرة في المباراة النهائية لتعتلي مصر عرش اللعبة 

 وتوجه أحمد سمير بخالص الشكر والتقدير لزملائة الأشقاء العرب رؤساء الإتحادات العربية لثقتهم في شخصه ولمواصلة سلسلة الإنجازات التي تحققت في الدورة الأولى من رئاسته للإتحاد العربي من تنظيم البطولة العربية الأولي للمنتخبات رجال والبطولة العربية الأولي للأندية العربية وإقامة ست دورات تدريبية لتخريج الحكام والمدربين والمراقبين والإداريين 

وهنأ زملائه النواب الجدد وأعضاء المكتب التنفيذي الجدد والأمين العام الجديد ، كما فاز بمنصب الأمين العام للإتحاد العربي اللواء طبيب محمد رضا عوض نائب رئيس المصري للميني فوتبول ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الأسبق

