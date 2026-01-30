قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 30 يناير 2026
نصائح مرورية هامة للقيادة في الطقس السيئ
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل | تعرف على أماكن الصرف
ترامب يهدد كندا بفرض تعريفة جمركية 50% على الطائرات المباعة لأمريكا
إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول
استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران
كواليس مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بأكتوبر
سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية
146 شادرا وخصومات قوية.. خطة حكومية للسيطرة على أسعار رمضان
العد التنازلي بدأ.. آخر فرصة لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل فلسطيني : ذرائع الاحتلال تتواصل لتعطيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة

غزة
غزة
هاني حسين

قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن سلوك الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية يؤكد اعتماده الدائم على ذرائع متكررة لتعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أن هذه السياسة ظهرت بوضوح خلال المرحلة الأولى، وتستمر الآن مع اقتراب الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأوضح صافي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يرغب في المضي قدمًا نحو المرحلة الثانية، نظرًا لما تمثله من استحقاقات سياسية وميدانية، في مقدمتها الإعلان العملي عن فتح معبر رفح من الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل إلى تعطيله عبر افتعال أزمات وشروط جديدة.

وأضاف، خلال مداخلة  على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الذرائع الإسرائيلية تتزامن مع استمرار الخروقات الميدانية، من قصف واعتداءات وعمليات نسف لمناطق متفرقة داخل قطاع غزة، ما يكشف تناقض الخطاب الإسرائيلي مع الالتزامات المعلنة بوقف إطلاق النار.

وأشار صافي إلى أن الاحتلال يروج حاليًا لفكرة عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية إلا بعد نزع سلاح حركة حماس، معتبرًا أن هذا الطرح يفتقر لأي منطق سياسي أو واقعي، خاصة في ظل تقارير وتصريحات إسرائيلية سابقة تحدثت عن تدمير ما يقرب من 90% من القدرات العسكرية للحركة.

وأكد أن هذه التصريحات صدرت على لسان نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية نفسها، التي أعلنت مرارًا القضاء على الصفوف القيادية الأولى والثانية والثالثة في حماس، وهو ما يفضح استخدام ملف السلاح كذريعة سياسية بحتة لتعطيل الاتفاق وليس كشرط أمني حقيقي.

غزة قطاع غزة اخبار التوك شو الاحتلال فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

امام عاشور

هتخرج بره النادي والأمثلة كتير .. إبراهيم فايق يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور

امام عاشور

خبير لوائح ينتقد قرارات الأهلي ضد إمام عاشور

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

امام عاشور

فيه سبب تاني .. خالد الغندور يثير الجدل بعد قرارات الأهلي ضد إمام عاشور

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

ترشيحاتنا

توصيل الحرارة

اكتشاف ثوري قد يغير مستقبل تبريد الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي| إيه الحكاية

ساعة يوم القيامة

ابتكره علماء الذرة.. ما هي ساعة يوم القيامة؟

صور الأقمار الاصطناعية تكشف تأثير السيارات الكهربائية على جودة الهواء

صور الأقمار الاصطناعية تكشف ظاهرة تسببها السيارات الكهربائية.. ما القصة؟

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد