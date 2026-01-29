انطلاق معسكر المنتخب الوطني للناشئين استعدادا للتصفيات الأفريقية

انطلق ظهر اليوم الخميس، معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وضمت القائمة 29 لاعبا، جاءت كالتالي: مالك عمرو (الزمالك) ـ محمد عبيد (الأهلي) ـ آسر عبده (المصري) ـ محمد السيد الديزل (الأهلي) ـ أحمد أبو غالي (زد) ـ أدم يوسف (الأهلي) ـ عبد الله الزناتي (إنبي) ـ سيف تامر (الأهلي) ـ عبد الله عمرو (إنبي) ـ أحمد بشير (سيراميكا كليوباترا) ـ براء محمود (زد) ـ أحمد صفوت (الزمالك) ـ سيف كريم (الأهلي) ـ عبد القادر حمادة (الحامول) ـ دانيال تامر (زد) ـ يحيى شيتوس (الأهلي) ـ زياد سعودي (بيراميدز) ـ عاصم فتحي (إنبي) ـ محمد جمال (إنبي) ـ أدهم حسيب (الزمالك) ـ ميدو صبري (إنبي) مازن وائل (المقاولون) ـ خالد مختار (زد) ـ زياد الدجوي (إنبي) ـ أحمد حمادة (مسار) ـ عبد العزيز خالد (الأهلي) ـ محمد صبري (الزمالك) ـ زياد أحمد (وادي دجلة) ـ يوسف عثمان (زد).

وسيتيح الجهاز الفني الفرصة لدخول 12 لاعباً للمعسكر الحالي على فترات قام الجهاز الفني بتقسميها طوال مدة المعسكر الذي سينتهي 6 فبراير المقبل، ويتخلله عدة مباريات ودية.

وحرص وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور المران والاجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين لحثهم على بذل الجهد، وتذليل كل العقبات من أجل الصعود لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.