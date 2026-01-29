غياب مفاجئ لـ إمام عاشور .. وياسمين عز: آخر عنقود الموهوبين

أثار غياب لاعب النادي الأهلي إمام عاشور عن بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا حالة من الجدل الواسع، خاصة بعد تصريحات الإعلامية ياسمين عز، التي كشفت تفاصيل غياب اللاعب خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر.

استبعاده من قائمة المباراة

وقالت ياسمين عز إن جماهير النادي الأهلي استيقظت على خبر غريب، يتمثل في سفر بعثة الفريق إلى تنزانيا وهي تفتقد لاعبًا مهمًا بحجم إمام عاشور، موضحة أن اللاعب لم يسافر مع البعثة، ولم يتوجه إلى المطار من الأساس، بعد قرار المدير الفني باستبعاده من قائمة المباراة.

حالة من الغموض

وأضافت أن حالة من الغموض تسيطر على الموقف، حيث إن هاتف اللاعب كان مغلقًا، ولم يتمكن أي شخص من التواصل معه في ذلك التوقيت، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه، سواء كان الأمر نتيجة نفاد شحن الهاتف، أو تأخره عن موعد السفر، أو حدوث ظرف طارئ حال دون وصوله إلى المطار.

وتابعت ياسمين عز حديثها قائلة: «إمام عاشور واحد من آخر عنقود الموهوبين وأمل من آمال الكرة المصرية، ونتمنى يكون سبب غيابه منطقي، لأن في كل الأحوال لو السبب غير مبرر النادي الأهلي هيوقع عليه غرامة».

الإصابة بالمتحور الجديد

وفي سياق متصل، أشارت إلى تداول بعض الأنباء على عدد من المواقع، نقلًا عن مصادر غير رسمية، تفيد بأن إمام عاشور وأفراد أسرته قد يكونون أصيبوا بالمتحور الجديد من نزلات البرد، وهو ما قد يكون السبب وراء عدم سفره مع البعثة، دون صدور تأكيد رسمي من النادي حتى الآن.