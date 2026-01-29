إصابة شقيقتين في مشاجرة بمسطرد بشبرا الخيمة

شهدت عزبة ناصر بمنطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حالة من الذعر، إثر إندلاع مشاجرة مسلحة بين عدد من الأشخاص، استخدمت خلالها أسلحة نارية، ما أسفر عن إصابة شقيقتان بطلقات خرطوش بالوجه، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللإزم، وجرى أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ للقسم بنشوب مشاجرة مسلحة بعزبة ناصر بمنطقة مسطرد.



وعلى الفور، أنتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول يضم كلًا من: "هاني ع.م.ح"51 عامًا – سائق، ونجله "هشام ه.ع.م" 26 عامًا، مقيمان بذات العنوان، و طرف ثان: أشرف م.ع.ع (22 عامًا – سائق)، ومقيم بذات المنطقة.



كشفت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بسبب خلافات جيرة، تطورت سريعًا إلى تشابك بالأيدي، وتصاعدت إلى مشاجرة، أقدم خلالها الطرف الثاني على إطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، وتصادف خلالها مرور كل من: سارة أ.م (28 عامًا – ربة منزل)، وشقيقتها زينب أ.م (20 عامًا – ربة منزل)، ما أدى إلى إصابتهما برش خرطوش بالوجه أثناء تواجدهما بمكان الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات جيرة، وتم ضبط السلاح المستخدم (فرد خرطوش) والتحفظ عليه و على المتهمين.



وتم تحرير المحضر رقم 3449 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.