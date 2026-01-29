قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
ظاهرة كونية .. إبراهيم عيسى: عمرو دياب أهم من عبد الحليم حافظ
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة
لحظات الرعب| أهالي الزرايب يروون لصدى البلد تفاصيل حريق منشأة ناصر: تراكم المخلفات السبب
فوز جامعة الأزهر بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداء أم قضاء؟.. أمين الفتوى يجيب

إيمان طلعت

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال خالد من القاهرة، حول حكم من يتأخر في الاستيقاظ بسبب العمل، فيفوتَه وقت صلاة الفجر، ثم يستيقظ في السابعة صباحًا ويصلي ركعتين، متسائلًا هل تُحسب هذه الصلاة صلاة فجر صحيحة أم لا.

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن صلاة الفجر لها وقت محدد بيّنه الشرع الشريف ووضحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق، وهو الوقت الذي يؤذن فيه المؤذن، وينتهي بطلوع الشمس، فإذا صلّى المسلم قبل طلوع الشمس كانت الصلاة أداءً في وقتها المشروع.

وأضاف أمين الفتوى أن الصلاة بعد خروج الوقت تُسمى قضاءً لا أداءً، موضحًا أن من استيقظ بعد طلوع الشمس وصلّى ركعتي الفجر فإن صلاته تكون قضاءً، لأن الوقت المحدد للصلاة قد انتهى، وبيّن أن الفرق بين الأداء والقضاء أن الأداء يكون في الوقت الذي حدده الله تعالى، أما القضاء فيكون بعد خروج الوقت.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الوقت ما بين أول الصلاة وآخرها، كما علّم ذلك سيدنا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن من فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فعليه أن يصليها قضاءً دون إثم إذا كان معذورًا، مع الحرص على عدم التهاون في أوقات الصلاة.

وأكد أمين الفتوى أنه يُستحب لمن فاتته صلاة الفجر أن يبدأ بصلاة سنة الفجر ركعتين، ثم يصلي الفريضة بعد ذلك، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجرى عليه عمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم.

