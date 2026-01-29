فتح: الجميع يجب ينحني احترامًا لقوة وصمود الشعب الفلسطيني

أكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الاتفاق على وحدة المفهوم السياسي الفلسطيني يمثل الحل الأمثل في المرحلة الراهنة، مشددًا على ضرورة تنظيم السلاح الفلسطيني في إطار وطني جامع.

وقال الرجوب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن غياب القيادة الواضحة لدى حركة حماس يمثل تحديًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية الحفاظ على وحدة الوطن، وأن المصالحة الوطنية باتت ضرورة ملحّة لضمان وحدة الدولة الفلسطينية.

واختتم بالتأكيد على أن الجميع يجب أن ينحني احترامًا لقوة وصمود الشعب الفلسطيني.