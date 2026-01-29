خطيب بالأوقاف: الشريعة الإسلامية توازن بين الرفق بالحيوان والحفاظ على أمن المواطنين

أكد الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، أن الشريعة الإسلامية توازن بين الرفق بالحيوان والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، محذرًا من التصرفات الفردية العنيفة تجاه الكلاب الضالة واصفًا إياها بالهمجية.

وقال الجمل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن الإطعام محمود لكنه يجب أن يكون منظمًا، بحيث لا تتحول مداخل البيوت أو أسفل الشرفات إلى نقاط تجمع تسبب الذعر أو الأذى للجيران.

وتابع الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، أن التسميم أو إطلاق النار على الكلاب محرم شرعًا، معتبرًا أن ضبط الظاهرة هو مسؤولية الجهات المختصة مثل وزارة الزراعة، وفق قوانين ونظريات علمية توازن بين حماية المواطنين ورعاية الحيوان.