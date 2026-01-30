قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب
بتوجيهات حكومية.. خطة متكاملة لتدشين معارض «أهلاً رمضان» وتوفير السلع الشهر المقبل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح
موجة اعتقالات واسعة في إيران.. تقارير عن احتجاز المحتجين في مستودعات ومرافق سرية
الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة.. وتفتتح 53 مسجدا جديدا اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
الطقس اليوم | ارتفاع طفيف في درجات الحرارة .. والأجواء تميل للدفء
مصر وتونس في نهائي تاريخي لأمم أفريقيا لكرة اليد
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
أخبار العالم

تنظيم داعش الإرهابي يشن هجوما ضد دولة عربية

محمود نوفل

نجحت قوات البيشمركة العراقية ، فجر اليوم الجمعة ، في إحباط محاولة تسلل وهجوماً شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الحدودية الواقعة بين قضائي كفري وطوزخورماتو، حيث أجبرتهم على الفرار دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات.

وذكر مصدر أمني في قوات البيشمركة، بأن مقاتلي البيشمركة في منطقة "داودة" التابعة لإدارة كرميان، تمكنوا من صد هجوم وإفشال مخطط للمسلحين للتقرب من المناطق العسكرية.

 ووقع الحادث بالقرب من قرية "بلكانة" ذات التضاريس الجبلية الوعرة؛ حيث حاولت مجموعة مكونة من أربعة مسلحين من تنظيم داعش التقرب من مقر تابع لـ "الفوج الأول" في قوات البيشمركة وفتحوا نيران أسلحتهم، بهدف إلحاق خسائر بصفوف القوات المرابطة هناك.

وأضاف المصدر الأمني :  قوات البيشمركة كانت في حالة تأهب قصوى وبناءً على معلومات مسبقة، ردت بقوة وبشكل فوري على مصدر النيران، مما أدى إلى انكسار الهجوم وفرار المسلحين نحو جهة مجهولة دون أن يتمكنوا من تحقيق أي من أهدافهم.

وأوضح المصدر الأمني أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية في صفوف البيشمركة، مشدداً على أن الوضع الأمن حالياً تحت السيطرة التامة، مع استمرار حالة الاستعداد القتالي العالي لمواجهة أي تحركات مشبوهة أو هجمات محتملة في المنطقة.

المزيد

