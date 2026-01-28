قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكواليس الكاملة لفشل صفقة الأهلي مع الفلسطيني محمد محمود.. خاص
قاضي يعطل عمل قوات الجمارك.. وترامب ينفي اعتقال "الطفل ليام"
الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط ضغوط سياسية وترقب قرار بنك الفيدرالي
ثروت الزيني: الدواجن اليوم بـ 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه
الذهب يعانق 5000 دولار للأونصة عالميًا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 في 2026
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
ترامب يهدد بوقف مساعدة العراق إذا كُلف نوري المالكي برئاسة الحكومة

ترمب
ترمب
وكالات

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكبر كتلة سياسية في العراق من إعادة تكليف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي برئاسة الحكومة المقبلة، قائلاً إن الولايات المتحدة "لن تساعد العراق بعد الآن" إذا عاد إلى السلطة.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء: "أسمع أن الدولة العظيمة العراق قد تتخذ خياراً سيئاً للغاية بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيساً للوزراء. في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، انحدرت البلاد إلى الفقر والفوضى الشاملة. لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".

وأضاف: "بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا جرى انتخابه، فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تساعد العراق بعد الآن، وإذا لم نكن هناك للمساعدة، فلن تكون لدى العراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية. اجعلوا العراق عظيماً مرة أخرى!"، وفق تعبيره.

وكانت أكبر كتلة برلمانية في العراق قد أعلنت، يوم السبت، أنها رشّحت المالكي لمنصب رئيس الوزراء. وجاء القرار عقب انتخابات أُجريت في نوفمبر، فاز فيها ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالانتخابات البرلمانية. إلا أن السوداني قرر التنحي لإنهاء حالة الجمود السياسي، ما مهّد الطريق أمام المالكي، وهو خصم سياسي له.

