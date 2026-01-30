قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تشييع جثمان الفنانة السورية هدى شعراوي .. صور

ابنة هدي شعراوي
ابنة هدي شعراوي
أحمد البهى

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنانة السورية الراحلة هدى شعراوي، بعد مقتلها على يد خادمتها. 

وظهر ابنة الفنانة هدي شعراوي في حالة انهيار اثناء تشييع جثمان والدتها الراحلة. 

وداع أخير يملؤه الحزن

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين تفاصيل تشييع جثمان الراحلة، حيث يُشيَّع جثمانها اليوم الجمعة من مشفى المدينة، على أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة في مسجد الشيخ بدر الدين الحسيني، ثم توارى الثرى في مقبرة باب الصغير بدمشق.

كما كشفت النقابة عن مواعيد العزاء، حيث تتلقى أسرة الفنانة الراحلة التعازي للرجال يومي السبت والأحد من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً في صالة دار السعادة بمنطقة المزة فيلات غربية جانب برج تالا، بينما يقام عزاء النساء من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً في صالة الأمراء بالزاهرة الجديدة قبل جسر المتحلق.

فنانة جاءت بالصدفة وصنعت مسيرة استثنائية

لم تدخل هدى شعراوي عالم الفن بحثًا عن الأضواء أو الشهرة، بل جاءت إليها الصدفة وهي تمسك بيد والدتها، لتبدأ رحلة طويلة صنعت خلالها حضورًا فنيًا خاصًا ومحبوبًا.

بدايتها الحقيقية تعود إلى اللحظة التي شاهدها فيها الفنان الكبير أنور البابا بصحبة والدتها في منزل أصدقاء مشتركين، حيث لفتت انتباهه ملامحها وصوتها، وطلب منها قراءة نص بسيط. لم يحتج البابا وقتًا طويلًا ليحسم قراره، فقد أعجبه أداؤها على الفور، واصطحبها مباشرة إلى مبنى الإذاعة السورية، لتخطو أولى خطواتها في عالم الفن.

خطوات واثقة في الإذاعة والغناء

بدأت هدى شعراوي مسيرتها الفنية من خلال مسلسل إذاعي أدت فيه دور فتاة صغيرة، ثم شاركت في مسلسل "صرخة بين الأطلال"، لتكون واحدة من أوائل الفتيات اللاتي عملن في الإذاعة السورية في زمن لم يكن دخول المرأة هذا المجال أمرًا شائعًا أو سهلًا.

ولم يقتصر عطاؤها على التمثيل فقط، إذ امتلكت موهبة غنائية واضحة، وشاركت بالغناء في عدد من الأعمال التلفزيونية، في وقت كانت فيه تجمع بين الفن والعمل في الكوافير لفترة من حياتها، في صورة عكست شخصية مجتهدة اعتمدت على نفسها، ولم تتخلَّ يومًا عن شغفها بالفن.

بين المسرح والسينما والتلفزيون

تنقلت هدى شعراوي بسلاسة بين خشبة المسرح وشاشة السينما والتلفزيون، وقدمت رصيدًا فنيًا متنوعًا.
على خشبة المسرح، شاركت في أعمال بارزة مثل: يوم من أيام الثورة العربية، عريس لقطة، لحد هون وبس، الخادم والسكرتيرة.

أما في السينما، فكان لها حضور في أفلام مهمة منها: لشمس في يوم غائم، أوراق مكتوبة، ذكرى ليلة حب، حارة العناتر، اتفضلوا ممنوع الدخول، غراميات خاصة، غرام المهرج.

وفي الدراما التلفزيونية، تركت بصمة لا تُنسى من خلال مشاركاتها في مسلسلات شكلت ذاكرة المشاهد السوري والعربي، أبرزها: باب الحارة، أيام شامية، عودة غوار، أهل الراية بجزأيه، نساء بلا أجنحة، حمام شامي، قلة ذوق وكثرة غلبة، عيلة خمس نجوم، عيلة سبع نجوم، بيت جدي، رجال العز، زمن البرغوث، وغيرها من الأعمال التي رسخت مكانتها كممثلة قادرة على تقديم الأدوار الشعبية والإنسانية بصدق وعفوية. 

هدي شعراوي الفنانة السورية هدي شعراوي وفاة هدي شعراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

شوبير يكشف حقيقة دور وكيل إمام عاشور في الأزمة

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

ترشيحاتنا

زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس تستعرض أسرار الفنون "النبطية" في سيناء بقصر الأمير طاز

الدكتور طارق رشيد

الصحة: فريق طبي بمستشفى العاصمة الجديدة يشارك ببث حي لقسطرة قلبية عالية التعقيد

ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب تناقش صمود المرأة المصرية بين الأدب والدراما

ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب تناقش صمود المرأة المصرية بين الأدب والدراما

بالصور

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد