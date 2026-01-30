القبض على سائق سيارة نقل ألقى مخلفات البناء بأحد الطرق بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعومًا بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة نقل بإلقاء بعض "مخالفات البناء" بأحد المحاور بالقاهرة معرضاً حياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "نقل قلاب" بدون لوحات خلفية ومطموسة اللوحات الأمامية وقائدها (سائق "بدون رخصة قيادة"- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامه بإلقاء "مخلفات بناء" بالمنطقة المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم إزالة مخلفات البناء بمعرفة الجهات المختصة.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





