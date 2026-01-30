الوادي الجديد تبدأ ترميم ورصف مسار حفر شبكات الغاز الطبيعي

بدات محافظة الوادي الجديد، أعمال ترميم ورصف مسار حفر شبكات الغاز الطبيعي بأحياء مدينة الخارجة، لضمان سهولة الحركة المرورية بالشوارع المختلفة التي شهدت أعمال حفر لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية.

وأكدت محافظة الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من ترميم ورصف أجزاء كبيرة من الطرق الداخلية عقب انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها بطول 4.5 كم بأحياء المروة - الكهرباء - شارع فرق الأمن - شارع مصنع الخزف.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التقى بالمهندس طارق الهواري العضو المنتدب لمجموعة شركات طاقة غاز، لمتابعة خطة العمل بالمرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، بحضور المهندس رضا عبد الرحمن نائب العضو المنتدب، والمهندس إيهاب صلاح مدير عام قطاع الوادي الجديد، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري ومنسق مشروع الغاز بالمحافظة.

واستعرضوا موقف التعاقدات الجديدة بالمرحلة الثانية والبالغ عددها 2000 تعاقد حتى الآن مع استمرار استقبال طلبات التعاقد بالأحياء المعلن عنها، وخطة التوسع في توصيل خدمة الغاز للأنشطة الصناعية وسكن الطلبة والطالبات التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي ومركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة.