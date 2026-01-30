قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026.. المعدن الأصفر يهبط 675 جنيها
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس الهيئة العربية للتصنيع ضيف "البعد الرابع” الخميس المقبل

رئيس الهيئة العربية للتصنيع
رئيس الهيئة العربية للتصنيع

يصطحب  برنامج “البعد الرابع” الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم المشاهدين في جولة خاصة داخل مصنع سيماف، أحد أهم أذرع الهيئة العربية للتصنيع والمسؤول عن إنتاج عربات السكة الحديد والمترو وفق أحدث تكنولوجيا التصنيع العالمية.

وخلال الجولة، استعرض البرنامج مراحل إنتاج العربات والتطوير الكبير الذي يشهده المصنع لتعميق التصنيع المحلي ودعم خطة الدولة لتحديث منظومة النقل.

وفي لقاء حصري، كشف اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن خطة الهيئة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع عربات السكة الحديد والمترو داخل مصر، وذلك عبر توطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر الفنية. كما أعلن عن استراتيجية للتوسع في التصدير إلى الدول العربية والأفريقية اعتمادًا على القدرات المتطورة لخطوط الإنتاج داخل المصنع.

وتُذاع الحلقة يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة مساءً على شاشة Extra News.

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صلاة الجمعة

وزيرا الأوقاف والداخلية يشهدان صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة .. صور

عبادة خفية

عبادة خفية تكتب لك في صحائف عملك.. خطيب المسجد النبوي: شرف عظيم بلحظة

أ.د. ربيع الغفير

خطيب الجمعة: شعبان شهر رفع الأعمال واستجابة الدعوات وتفريج الكربات

بالصور

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

