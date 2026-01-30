رئيس الهيئة العربية للتصنيع ضيف "البعد الرابع” الخميس المقبل

يصطحب برنامج “البعد الرابع” الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم المشاهدين في جولة خاصة داخل مصنع سيماف، أحد أهم أذرع الهيئة العربية للتصنيع والمسؤول عن إنتاج عربات السكة الحديد والمترو وفق أحدث تكنولوجيا التصنيع العالمية.

وخلال الجولة، استعرض البرنامج مراحل إنتاج العربات والتطوير الكبير الذي يشهده المصنع لتعميق التصنيع المحلي ودعم خطة الدولة لتحديث منظومة النقل.

وفي لقاء حصري، كشف اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن خطة الهيئة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع عربات السكة الحديد والمترو داخل مصر، وذلك عبر توطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر الفنية. كما أعلن عن استراتيجية للتوسع في التصدير إلى الدول العربية والأفريقية اعتمادًا على القدرات المتطورة لخطوط الإنتاج داخل المصنع.

وتُذاع الحلقة يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة مساءً على شاشة Extra News.