التعاون يتجاوز الأخدود بهدف وحيد في الدوري السعودي

حقق فريق التعاون فوزًا مهمًا على حساب ضيفه الأخدود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول من اللقاء إثارة مبكرة، بعدما أهدر خالد ناري لاعب الأخدود ركلة جزاء في الدقيقة 20، ليفشل فريقه في التقدم بالنتيجة.

وفي الشوط الثاني، نجح محمد حمد القحطاني في تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح التعاون عند الدقيقة 58، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة بجدول الترتيب.

وتُختتم منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي، بإقامة مباراتي نيوم أمام ضمك، والخلود في مواجهة النصر، في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 38 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 9 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.