مارتينيز يكشف ملامح استعدادات البرتغال لمونديال 2026

أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، اليوم الجمعة، أن المنتخب البرتغالي سيُقيم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية خلال منافسات البطولة، رغم خوض مباراتين في مدينة هيوستن، مؤكدًا أن الخطة النهائية تنتظر الإعلان الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال المدرب الإسباني، على هامش المؤتمر الأول لكرة القدم البرتغالية: لا يمكنني تأكيد الأمر رسميًا لأن فيفا سيعلنه خلال أسبوعين، لكن خطتنا هي البقاء في فلوريدا، وتحديدًا في ميامي، لدينا مباراتان في هيوستن على ملعب مغلق، وسنقوم بالتدريبات هناك، بينما ستُقام المباراة الثالثة أمام كولومبيا في ميامي.

وفي مدينة كرة القدم بأويراس، وعلى هامش مشاركته في ندوة بعنوان مستقبل كرة القدم البرتغالية إلى جانب اللاعبين السابقين كوستينيا وتارانتيني وماتيلدي فيدالغو، تحدث مارتينيز عن استعدادات المنتخب، رافضًا تضخيم أهمية مواجهة كولومبيا.

وأوضح قائلًا: لا توجد منتخبات تصل إلى البطولات وهي جاهزة بنسبة 100%، المنتخبات تتطور مع المباريات، والمواجهات الثلاث الأولى ستكون أساسية من أجل الفوز وتطوير الفريق للوصول إلى المرحلة التالية، الفترة من 12 يونيو، يوم السفر، وحتى 17 يونيو، موعد المباراة الأولى، ستكون حاسمة للوصول إلى أعلى مستوى.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويشارك منتخب البرتغال إلى جانب منتخبات أوزبكستان وكولومبيا، بالإضافة إلى الفائز من المسار الأول في الملحق القاري، الذي يضم جامايكا وكاليدونيا الجديدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد مارتينيز أهمية المرحلة الأخيرة قبل الإعلان عن القائمة النهائية، مشيرًا إلى صعوبة اختيارات الجهاز الفني، خاصة مع محدودية عدد اللاعبين في القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعبًا فقط.

وقال: الأسابيع الستة أو السبعة المقبلة هي الأصعب بالنسبة للمدرب والجهاز الفني، استخدمنا أكثر من 30 لاعبًا، والآن علينا تقليص القائمة، رغم وجود لاعبين كُثر في حالة فنية جيدة.

وأضاف أن الجهاز الفني قرر استدعاء 27 لاعبًا (26 + لاعب واحد) في المرحلة الحالية، موضحًا أن هذه القائمة ليست النهائية، وتهدف إلى رفع مستوى التنافس وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة.

ويخوض المنتخب البرتغالي مباراتين وديتين قويتين قبل إعلان القائمة النهائية للمونديال، حيث يواجه منتخب المكسيك يوم السبت 28 مارس في العاصمة مكسيكو سيتي، في مباراة إعادة افتتاح ملعب أزتيكا بعد تجديده، ثم يلتقي المنتخب الأمريكي يوم 31 مارس في مدينة أتلانتا على ملعب جورجيا، الذي يتسع لنحو 71 ألف متفرج، ويُعد أحد ملاعب كأس العالم 2026.