Iron Star Egypt تشعل أجواء شرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء يفتتح البطولة ويتوج الفائزات

افتتح اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، فعاليات المهرجان الرياضي الدولي «Iron Star Egypt»، الذي أُقيم بفندق «ريكسوس» بمدينة شرم الشيخ، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم السياحة الرياضية، وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لإنجاح الفعاليات الدولية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة بالمحافظة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وشهد المحافظ انطلاق سباق الجري للسيدات ضمن فعاليات البطولة، التي يشارك فيها نحو ألف متسابق ومتسابقة من 16 جنسية مختلفة في مختلف المنافسات، وسط أجواء تنظيمية متميزة عكست قدرة مدينة شرم الشيخ على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية بمستوى احترافي عالٍ.

وفي ختام سباق الجري للسيدات، قام محافظ جنوب سيناء بتسليم الميداليات للمتسابقات الفائزات، مهنئًا المشاركات على المستوى الفني المتميز، ومشيدًا بالتنظيم الاحترافي للبطولة، وما تحققه من مردود إيجابي في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز صورة مصر كوجهة آمنة وجاذبة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية.

وأكد المحافظ أن استضافة مثل هذه البطولات الدولية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم السياحة والارتقاء بها، وتنظيم المزيد من الفعاليات الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة جنوب سيناء على خريطة السياحة الرياضية العالمية، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.