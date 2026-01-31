يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 31-1-2026

سعر الأسماك اليوم:



البلطي: من 64 إلى 68 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 59 إلى 61 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 160 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 960 إلى 1160 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 830 إلى 930 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 800 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 70 إلي 150 جنيه للكيلو