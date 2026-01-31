قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين
مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره
الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
وزير الخارجية يجري اتصالات مع إيران وواشنطن وقطر وتركيا وعُمان لاحتواء التصعيد
بعد شائعة وجود مبيدات غير صالحة في الخضروات والفاكهة.. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
أسعار العملات العربية اليوم السبت 31-1-2026 في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قائد «قسد»: لن أتولى أي منصب حكومي… والاتفاق مع دمشق يدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير

القسم الخارجي

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أنه لن يتسلم أي منصب حكومي في المرحلة المقبلة، مشددًا على أنه سيبقى «بين أهله وإلى جانبهم»، وذلك في أعقاب الإعلان عن الاتفاق الشامل بين دمشق و«قسد»، وسط جدل واسع حول أسماء مرشحة لتولي مناصب سيادية، من بينها محافظ الحسكة ونائب وزير الدفاع.

وأوضح عبدي، في مقابلة مع فضائية «روناهي» ليل الجمعة، أن الاتفاق سيبدأ تطبيقه العملي في الثاني من فبراير، لافتًا إلى أن موظفي «الإدارة الذاتية» في المناطق الكردية سيستمرون في وظائفهم، على أن يتم دمجهم داخل الوزارات الحكومية المختصة وفق آليات متفق عليها.

قرى كردية

وأشار إلى أن قوة أمنية محدودة فقط ستدخل إلى مدينتي الحسكة والقامشلي، مؤكدًا أنه «لن تدخل أي قوات عسكرية إلى المدن أو القرى الكردية». كما أعلن انسحاب قوات «قسد» والقوات الحكومية من خطوط الاشتباك في منطقة كوباني/عين العرب شمال شرقي سوريا.

من جانبها، قالت المسؤولة الكردية إلهام أحمد إن الاتفاق يمثل «وقفًا دائمًا لإطلاق النار»، موضحة أن المباحثات لا تزال جارية حول تفاصيل الدمج العسكري. وأكدت أن ثلاث ألوية ستُنشأ في المناطق ذات الغالبية الكردية، تضم عناصر وقادة من «قسد»، على أن تخضع لإشراف وزارة الدفاع السورية.

وأضافت أن الولايات المتحدة وفرنسا تضطلعان بدور الضامنين للاتفاق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن واشنطن «لعبت دورًا سلبيًا» عندما اعتبرت أن دور «قسد» في محاربة تنظيم داعش قد انتهى.

ويأتي الاتفاق في أعقاب وقف لإطلاق النار بدأ في 24 يناير، بعد أسابيع من التوتر والاشتباكات التي خسرت خلالها «قسد» مساحات في شمال وشرق البلاد، مقابل تقدم القوات الحكومية، وذلك في سياق توجه السلطات السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى توحيد البلاد وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية.

مظلوم عبدي قسد سوريا دمشق عين العرب

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

أيمن أشرف

أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم ويكشف أسباب قراره

مي عز الدين

مي عز الدين تتغنى بجمال ليلى علوي في أحدث ظهور

أحمد حلمي

منهم أحمد حلمي ومحمد هنيدي.. نجوم دراما رمضان الإذاعية

نبيل الهجرسي

فى ذكراه.. قصة زيجات نبيل الهجرسي وآخر أيامه

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

