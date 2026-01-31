قائد «قسد»: لن أتولى أي منصب حكومي… والاتفاق مع دمشق يدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أنه لن يتسلم أي منصب حكومي في المرحلة المقبلة، مشددًا على أنه سيبقى «بين أهله وإلى جانبهم»، وذلك في أعقاب الإعلان عن الاتفاق الشامل بين دمشق و«قسد»، وسط جدل واسع حول أسماء مرشحة لتولي مناصب سيادية، من بينها محافظ الحسكة ونائب وزير الدفاع.

وأوضح عبدي، في مقابلة مع فضائية «روناهي» ليل الجمعة، أن الاتفاق سيبدأ تطبيقه العملي في الثاني من فبراير، لافتًا إلى أن موظفي «الإدارة الذاتية» في المناطق الكردية سيستمرون في وظائفهم، على أن يتم دمجهم داخل الوزارات الحكومية المختصة وفق آليات متفق عليها.

قرى كردية

وأشار إلى أن قوة أمنية محدودة فقط ستدخل إلى مدينتي الحسكة والقامشلي، مؤكدًا أنه «لن تدخل أي قوات عسكرية إلى المدن أو القرى الكردية». كما أعلن انسحاب قوات «قسد» والقوات الحكومية من خطوط الاشتباك في منطقة كوباني/عين العرب شمال شرقي سوريا.

من جانبها، قالت المسؤولة الكردية إلهام أحمد إن الاتفاق يمثل «وقفًا دائمًا لإطلاق النار»، موضحة أن المباحثات لا تزال جارية حول تفاصيل الدمج العسكري. وأكدت أن ثلاث ألوية ستُنشأ في المناطق ذات الغالبية الكردية، تضم عناصر وقادة من «قسد»، على أن تخضع لإشراف وزارة الدفاع السورية.

وأضافت أن الولايات المتحدة وفرنسا تضطلعان بدور الضامنين للاتفاق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن واشنطن «لعبت دورًا سلبيًا» عندما اعتبرت أن دور «قسد» في محاربة تنظيم داعش قد انتهى.

ويأتي الاتفاق في أعقاب وقف لإطلاق النار بدأ في 24 يناير، بعد أسابيع من التوتر والاشتباكات التي خسرت خلالها «قسد» مساحات في شمال وشرق البلاد، مقابل تقدم القوات الحكومية، وذلك في سياق توجه السلطات السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى توحيد البلاد وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية.