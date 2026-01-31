النبراوي: نجحنا في إنهاء أي تدخلات سياسية بنقابة المهندسين

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، أن المهندسين سيختارون ممثليهم بإرادتهم الحرة خلال الانتخابات التي ستشهدها النقابة خلال الأيام المقبلة، دون الخضوع لأي تدخل من أي جهة.

وقال النبراوي، خلال مشاركته في اجتماع الجمعيات العمومية للشعب الهندسية، إن الجهات التي اعتادت التدخل أدركت تمامًا أنه لم يعد بإمكانها التأثير في انتخابات نقابة المهندسين، وهو ما يُعد نجاحًا كبيرًا للمهندسين وانتصارا لنا في معركة الحفاظ على استقلال النقابة بعيدا عن أي تدخلات سياسية.

وأضاف أن تجربة الجمعية العمومية 30 مايو 2023 وانتخابات النقابة 2022 كانت حاسمة، حيث نجح المهندسون في كسر أي محاولات للسيطرة أو الوصاية، ورفضوا الخضوع لأي توجيهات أو إملاءات، وتمكنوا من قطع الطريق أمام تدخل أي أطراف في العملية الانتخابية، لتصبح الكلمة النهائية لاختيار من يمثلهم بيد المهندسين وحدهم.

وشدد قائلا: “نجحنا في 30 مايو بشكل واضح في إنهاء أي تدخلات سياسية في شئون النقابة، بفضل صمود المهندسين ودفاعهم عن استقلال نقابتهم وحماية إرادتهم”، لافتًا إلى أن الجهات التي كانت تسعى للتوجيه فقدت قدرتها على التأثير، وأن الحشود والتوجيه الجماعي قد انتهى، بعدما فرض المهندسون إرادتهم الحرة وأكدوا أن لا جهة قادرة على توجيه تصويتهم، وهو ما تأكد أيضا في انتخابات 2022.

وقال نقيب المهندسين: "بفضل جهود مجلس النقابة وهيئة المكتب تمكنا من تحقيق فائض مالي كبير في ميزانية النقابة يتيح لنا زيادة معاشات النقابة، وتحديد قيمة هذه الزيادة ستحدده الجمعية العمومية القادمة للنقابة".

وأوضح نقيب المهندسين أن مجلس النقابة كان قادراً على تحقيق ميزانية ضخمة وغير مسبوقة، ولكنه فضل أن يترك لمجلس النقابة الجديد مشروعات نقابية ستحقق إيرادات كبيرة للنقابة خلال موازنتي 2026 و2027، وهو ما سيتيح زيادة المعاشات خلال العامين القادمين أيضًا.

وقال: “رفضنا اتباع سياسة الأرض المحروقة، وتركنا للمجلس القادم مشروعات إسكان جاهزة للبيع في 6 أكتوبر، ومشروع باراديس، وريماس بالساحل الشمالي، وسيتم تخصيص 55 وحدة كمصايف للمهندسين وهو أمر لم تستطيع أي جهة تحقيقه من قبل، والباقي فيلات سيتم بيعها، لتحقيق إيرادات ضخمة للنقابة”.

وتابع: “النقابة تعاقدت أيضاً على شراء أراضٍ في طريق الواحات لإقامة مدافن ستكون جاهزة للبيع خلال 2026”، مشددا على أن موقف النقابة في قضية يوتن بالغ القوة، وحقوق النقابة مصونة ومؤمنة تماما، مشيراً إلى أن كل التفاصيل الخاصة بملف يوتن سيتم عرضها على الجمعية العمومية القادمة.

وقال نقيب المهندسين: “الشعب الهندسية هي المدافع الأول عن المهنة، ولهذا فإن دور جمعياتها العمومية بالغ الأهمية، وعليها أن تختار مجلس شعبة قوي وجاد وقادر على تحقيق آمال وطموحات المهندسين”.

واختتم: “الاستشاري مهنة حساسة للغاية ولا يجوز وجود أي تساهل في منح هذه الدرجة، وعلى الجمعيات العمومية للشعب أن تهتم بهذا الأمر وتراقب أعمال مجالسها”.