رئاسة حي جنوب الغردقة: توفير سيارتي أعطال لاستمرار صيانة أعمدة الإنارة بطريق المطار ..

قام اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، صباح اليوم السبت، خلال العطلة الرسمية، بالإشراف ميدانياً على أعمال المهندسين والفنيين بقسم الكهرباء بالمدينة من صيانة وتغيير الكشافات غير المضيئة، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالمتابعة الدورية المستمرة لمكونات أعمدة الإنارة بنطاق الحي للتحقق من سلامتها الإنشائية والكهربائية ورصد أي ملاحظات او أعطال تؤثر على كفاءة التشغيل او تشكل خطورة علي المارة أو مستخدمي الطريق، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وأكد رئيس الحي استمرار أعمال الصيانة التي تتم بكشافات الأعمدة الضعيفة واستبدال الكشافات غير المضيئة حتى الانتهاء تماماً من جميع أعمال الصيانة وإضاءة جميع كشافات الأعمدة بنطاق الحي، مشدداً على الفنيين وعمال الصيانة بضرورة فحص البنية التحتية، ومراجعة جميع الأسلاك والوصلات الكهربائية بكل منطقة علي حدة للتأكد من عزلها التام وتأمينها ضد المخاطر، وإحكام الشدات الكهربائية.

وقال اللواء أحمد جبر إن الفنيين بقسم الكهرباء يعملون على تغيير الكشافات غير المضيئة بأخرى جديدة عالية الجودة، بالإضافة إلى عمل صيانة للكشافات الضغيفة، وذلك لضمان كفاءة الإنارة العامة وسلامة الأسلاك والأدوات الكهربائية المستخدمة، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي أعطال تخص الإنارة العامة عبر الرسائل الخاصة بالصفحة الرسمية للحي.