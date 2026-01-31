قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئاسة حي جنوب الغردقة: توفير سيارتي أعطال لاستمرار صيانة أعمدة الإنارة بطريق المطار ..

ابراهيم جادالله

قام اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، صباح اليوم السبت، خلال العطلة الرسمية، بالإشراف ميدانياً على أعمال المهندسين والفنيين بقسم الكهرباء بالمدينة من صيانة وتغيير الكشافات غير المضيئة، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالمتابعة الدورية المستمرة لمكونات أعمدة الإنارة بنطاق الحي للتحقق من سلامتها الإنشائية والكهربائية ورصد أي ملاحظات او أعطال تؤثر على كفاءة التشغيل او تشكل خطورة علي المارة أو مستخدمي الطريق، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وأكد رئيس الحي استمرار  أعمال الصيانة التي تتم بكشافات الأعمدة الضعيفة واستبدال الكشافات غير المضيئة حتى الانتهاء تماماً من جميع أعمال الصيانة وإضاءة جميع كشافات الأعمدة بنطاق الحي، مشدداً على الفنيين وعمال الصيانة بضرورة فحص البنية التحتية، ومراجعة جميع الأسلاك والوصلات الكهربائية بكل منطقة علي حدة للتأكد من عزلها التام وتأمينها ضد المخاطر، وإحكام الشدات الكهربائية.

وقال اللواء أحمد جبر إن الفنيين بقسم الكهرباء يعملون على تغيير الكشافات غير المضيئة بأخرى جديدة عالية الجودة، بالإضافة إلى عمل صيانة للكشافات الضغيفة، وذلك لضمان كفاءة الإنارة العامة وسلامة الأسلاك والأدوات الكهربائية المستخدمة، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي أعطال تخص الإنارة العامة عبر الرسائل الخاصة بالصفحة الرسمية للحي.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة القصير مرسى علم محافظة البحر الاحمر

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

محافظ أسوان: توفير "مراوح حائط" لتوزيعها على مدارس قرى "حياة كريمة"

رئاسة حي جنوب الغردقة: توفير سيارتي أعطال لاستمرار صيانة أعمدة الإنارة بطريق المطار ..

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي بمطوبس| صور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

