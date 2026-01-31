العليا لانتخابات المهندسين تعلن تلقيها 60 طعنًا و133 تنازلًا

أعلن الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن لجنة استلام طلبات التنازلات والطعون أنهت أعمالها، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 29 و30 يناير 2026، في إطار الالتزام بالجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية.

وأوضح طلبة، أن لجنة البت في الطعون ستباشر عملها خلال اليومين القادمين، على أن يتم عقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عباس، وكيل اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة الطعون والتنازلات، أن اللجنة أنهت كافة الأعمال المنوطة بها على مستوى جميع النقابات الفرعية، حيث تلقت الطعون المقدمة، إلى جانب طلبات التنازل الرسمية من بعض المرشحين عن مقاعد نقابية محددة، وذلك قبل غلق الفترة المقررة لتقديمها.

وفي السياق ذاته، أفادت المهندسة زينب شاور، مقرر اللجنة، بأن لجنة استلام الطعون والتنازلات استقبلت 133 طلب تنازل و60 طعنًا على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، شدد المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة العليا للانتخابات، على أنه من منطلق حرص اللجنة العليا على مبدأ الحيادية فسوف يتم عرض جميع ملفات الطعون المقدمة على الهيئة القضائية من مستشاري هيئة النيابة الإدارية، لفحصها والبت فيها، تمهيدًا لاعتمادها من اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار إلى أن عملية البت في الطعون ستتم خلال يومي السبت والأحد الموافقين 1 و2 فبراير 2026، على أن يتم بعدها مباشرة إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.