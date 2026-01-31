قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
العليا لانتخابات المهندسين تعلن تلقيها 60 طعنًا و133 تنازلًا

المهندس معتز طلبة رئيس لجنة انتخابات المهندسين
الديب أبوعلي

أعلن الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن لجنة استلام طلبات التنازلات والطعون أنهت أعمالها، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 29 و30 يناير 2026، في إطار الالتزام بالجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية.

وأوضح طلبة، أن لجنة البت في الطعون ستباشر عملها خلال اليومين القادمين، على أن يتم عقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عباس، وكيل اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة الطعون والتنازلات، أن اللجنة أنهت كافة الأعمال المنوطة بها على مستوى جميع النقابات الفرعية، حيث تلقت الطعون المقدمة، إلى جانب طلبات التنازل الرسمية من بعض المرشحين عن مقاعد نقابية محددة، وذلك قبل غلق الفترة المقررة لتقديمها.

وفي السياق ذاته، أفادت المهندسة زينب شاور، مقرر اللجنة، بأن لجنة استلام الطعون والتنازلات استقبلت 133 طلب تنازل و60 طعنًا على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، شدد المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة العليا للانتخابات، على أنه من منطلق حرص اللجنة العليا على مبدأ الحيادية فسوف يتم عرض جميع ملفات الطعون المقدمة على الهيئة القضائية من مستشاري هيئة النيابة الإدارية، لفحصها والبت فيها، تمهيدًا لاعتمادها من اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار إلى أن عملية البت في الطعون ستتم خلال يومي السبت والأحد الموافقين 1 و2 فبراير 2026، على أن يتم بعدها مباشرة إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

