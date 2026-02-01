قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة أحد مصابي حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بأبوزنيمة وإصابة اثنين آخرين
حماية رجال الأهلي واجب.. «شوبير» : لا مصالح شخصية لي في الدفاع عن وليد صلاح الدين
طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة
أبو تريكة يشرح كواليس فوز ليفربول على نيوكاسل.. ويكشف حالة محمد صلاح
شوبير يكشف كواليس قرار استبعاد إمام عاشور.. ويُوجّه رسالة حاسمة لإدارة الأهلي
مباراة صعبة| «سلوت» : فخور برد فعل ليفربول بعد التأخر.. وجماهير الأنفيلد صنعت الفارق
لن نتراجع ولن نستسلم.. متظاهرو «مينيابوليس» الأمريكية يدعون إلى إضراب شامل
حجازي متقال: الرجل لا يستطيع تحقيق العدل بين أكثر من زوجة .. والحب وحده لا يكفي | فيديو
الأهلي يفرض «العين الحمراء» على لاعبه.. وعمرو أديب: إمام عاشور يُريد المساواة براتب زيزو
استشهد بالكتاب المقدس.. قاضٍ فيدرالي يأمر بالإفراج عن طفل ووالده المحتجزين من قبل الهجرة الأمريكية
دعم الجماهير سر النجاح.. رئيس اتحاد اليد بعد أمم أفريقيا: نحلم بميداليات عالمية وأولمبية |فيديو
إنجاز غير مسبوق .. محمد صلاح يُواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

وفاة أحد مصابي حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بأبوزنيمة وإصابة اثنين آخرين

حريق مصنع الجبس
حريق مصنع الجبس
ايمن محمد

تُوفي أحد مصابي حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، متأثرًا بإصابته، عقب نقله إلى مستشفى رأس سدر لتلقي العلاج، فيما لا يزال مصابان آخران يخضعان للرعاية الطبية داخل المستشفى ذاته، نتيجة إصابتهم بحروق متفرقة بمناطق متفرقة من الجسم.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن المتوفى كان من بين المصابين في الحريق، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية للمصابين الآخرين مستقرة نسبيًا، وتخضع للمتابعة الطبية المستمرة.

وكشف مصدر مسؤول بمدينة أبوزنيمة تفاصيل الحادث، موضحًا أن سبب اندلاع الحريق يرجع إلى انفجار خزانات مازوت داخل مصنع «نجمة سيناء للجبس»، التابع لشركة سيناء للمنجنيز، وذلك أثناء تنفيذ إحدى الشركات الخاصة أعمال صيانة بالمصنع، ما أدى إلى اشتعال النيران على نطاق واسع.

وعلى الفور، جرى الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء من مدن أبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر، إلى جانب مشاركة سيارات الحماية المدنية التابعة لشركات البترول، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بخليج السويس، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وكان اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارًا بنشوب حريق داخل مصنع «جبس نجمة سيناء» التابع لشركة سيناء للمنجنيز، ليتم توجيه قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث على الفور.

وفوجئ أهالي مدينة أبوزنيمة، والمسافرون عبر الطريق الدولي الساحلي بجنوب سيناء، بتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من مصنع الجبس عند مدخل المدينة، ما دفعهم إلى إبلاغ الجهات الأمنية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا رسميًا باندلاع الحريق في مصنع الجبس الواقع بمنطقة صحراوية عند مدخل مدينة أبوزنيمة، حيث انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، فيما تواصل قوات الحماية المدنية تنفيذ أعمال تحسبًا لتجدد الاشتعال.

جنوب سيناء أبو زنيمة حريق مصنع الجبس

