رحيل «عم فلفل».. أشهر جرسون للمثقفين في مصر عن عمر يناهز السنين عامًا

أعلن مقهى ريش بوسط البلد وفاة محمد حسين صادق النوبي، أشهر جرسون للمثقفين في مصر، أو كما يطلق عليه البعض «جرسون نجيب محفوظ» الشهير بـ«عم فلفل».

وكتبت صفحة المقهى عبر موقع فيسبوك: «توفي إلى رحمة الله بالأمس محمد حسين صادق (عم فلفل)، وإنا لله وإنا إليه راجعون».





وكان عم فلفل قد قال في تصريحات سابقة إنه تزوج وعمره 23 عامًا من إحدى قريباته النوبيات، وأنجب منها 6 أبناء حصلوا جميعًا على تعليم متوسط، ولديه أكثر من 5 أحفاد.

ويُذكر أن المقهى يُعد ملتقى تاريخيًا للمثقفين والأدباء، ويقع قرب ميدان طلعت حرب في منطقة وسط البلد، وقد جمع كبار المثقفين أمثال نجيب محفوظ.