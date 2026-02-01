مطار مرسى علم يستقبل 34 رحلة دولية اليوم

يواصل مطار مرسى علم الدولي نشاطه المكثف مع انطلاق الموسم السياحي، حيث يستقبل اليوم الأحد 34 رحلة طيران دولية، أغلبها قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، وذلك ضمن إجمالي 140 رحلة من المقرر استقبالها خلال الأسبوع الجاري، بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتأتي هذه الحركة النشطة في إطار الانتعاش المتواصل الذي تشهده السياحة الشاطئية بمدينة مرسى علم، والتي باتت واحدة من أبرز المقاصد المفضلة للسائحين الأوروبيين، لما تتمتع به من شواطئ طبيعية خلابة، وهدوء، ومقومات سياحية متنوعة.

إجراءات مكثفة لتسهيل دخول السائحين

وتكثف الجهات المختصة داخل المطار جهودها لتيسير إجراءات وصول السائحين، من خلال تنظيم عمليات الدخول وسرعة إنهاء الإجراءات، مع الالتزام الكامل بالتدابير الأمنية والاحترازية المعمول بها، تمهيدًا لنقل الوفود السياحية إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة المنتشرة على سواحل المدينة.

رحلات من عدة دول أوروبية

ووفقًا لجداول التشغيل، يستقبل مطار مرسى علم اليوم رحلات منتظمة من عدة دول أوروبية، تشمل 6 رحلات من ألمانيا، و15 رحلة من بولندا، و6 رحلات من إيطاليا، ورحلتين من سويسرا، إلى جانب رحلات من بلجيكا وهولندا والتشيك ولوكسمبورج، ما يعكس تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى المدينة.

مرسى علم وجهة أوروبية مفضلة

ويصل عدد الدول التي تُسيّر رحلات منتظمة إلى مطار مرسى علم الدولي إلى 12 دولة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، في مؤشر واضح على تزايد الطلب الأوروبي على مقاصد البحر الأحمر، خاصة مع استقرار الأوضاع وتنوع البرامج السياحية التي تجمع بين الاستجمام والأنشطة البحرية.

ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة إضافية في معدلات الوصول، تزامنًا مع ارتفاع نسب الإشغال السياحي داخل منتجعات مرسى علم.