بنسبة نجاح 74.68%.. محافظ البحيرة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية العامة” للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 بنسبة نجاح 74.6%.

كما اعتمدت المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 4644 طالبا وطالبة حضر منهم 4551 طالبا وطالبة نجح منهم 4487 بنسبة نجاح 98.6%.

كما اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين، حيث حضر الامتحانات 18 طالبًا، ونجح منهم 16 طالبًا، بنسبة نجاح 88.9%، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، حيث بلغ عدد الناجحين 33 طالبًا وطالبة من إجمالي 35 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 94.3%.

وتقدمت الدكتورة جاكلين عازر، بالتهنئة لجميع الطلاب متمنية لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدةً أن النتيجة الحالية تُعد نتيجة مبدئية، على أن يكتمل التقييم النهائي مع إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة.

وأشار أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 121 ألفا و560 طالبا وطالبة، حضر منهم 121 ألفا و341 طالبا، حصل منهم على 50% فأكثر عدد 90 ألف و618 بنسبة 74.68 %

ويمكنكم الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي:-

https://natega.behira.gov.eg