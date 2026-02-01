منحة تدريبيبة لصحفيي المحافظات من المرصد المصري

يُعلن المرصد المصري للصحافة والإعلام بالتعاون مع لجنة التدريب بنقابة الصحفيين عن منحة تدريبية مجانية مخصصة لصحفيي محافظات: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، الدقهلية، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

تُعقد الدورة التدريبية على مدار 4 أيام خلال الفترة من 10 فبراير حتى 14 فبراير 2026، وذلك في مركز التعليم المدني بمحافظة الإسماعيلية، وتتضمن محاور تطبيقية في: التحرير الصحفي، صحافة الموبايل، وتحسين جودة المحتوى بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الدورة بدعم من إدارة المدن الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

كما يعتزم المرصد، بالتعاون مع لجنة التدريب، تنفيذ دورات أخرى بنفس العناوين التدريبية للزملاء في باقي المحافظات بعد عيد الفطر المبارك.

ملحوظة: الحضور بأسبقية الحجز.

التسجيل عبر الرابط:

https://forms.gle/nPubKVtvWLQJCiN67

ثم إرسال صورتي بطاقة الرقم القومي وكارنيه نقابة الصحفيين على واتس آب: 01099221510