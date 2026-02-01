تشكيل الشباب والفيحاء في الدوري السعودي

أعلن إيمانويل الجواسيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره الفيحاء، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين

وتقام مباراة الشباب أمام الفيحاء على ملعب إس إتش جي أرينا في الرياض حيث يسعى فريق الشباب صاحب المركز الثالث عشر بـ16 نقطة

وجاء تشكيل مباراة الشباب ضد الفيحاء كالتالي:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: محمد الحسن – عبد الله عطيف – محمد اليامي – أحمد الغامدي

خط الوسط: عبد الرحمن الغامدي – رومانيو – كايو

خط الهجوم: سلمان الفرج – روبن نيغريدو – فهد المولد

بينما جاء تشكيل الفيحاء كالتالي:

حراسة المرمى: علي الحسن

خط الدفاع: فيصل عباس – عبد العزيز العرياني – خالد الحسن – محمد العتيبي

خط الوسط: سعود المولد – هارون كمارا – محمد الصيعري

خط الهجوم: فينسيوس – محمود بن رحمة – عبد الله العلي