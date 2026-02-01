مطار العاصمة الجديدة يشهد انطلاق أول رحلة لنقل المعتمرين للأراضي المقدسة

قال الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن مطار العاصمة الدولي الواقعة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، شهد اليوم، انطلاق أول رحلة طيران تشغلها شركة إيركايرو لنقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة.

بحسب تصريحات “النشار”، التلفزيونية، فإن شركة إيركايرو أطلقت أول رحلة اليوم، من مطار العاصمة الجديدة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لنقل المعتمرين، حيث من المقرر أن تسير الشركة نحو 6 رحلات أسبوعيًا من المطار بين العاصمة الإدارية الجديدة وجدة حتى نهاية موسم العمرة الحالي.

أشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن رحلة إيركايرو اليوم، أقلعت على متنها 160 راكبًا، وسط تسهيلات خاصة لإجراءات الركاب المسافرين، وتقديم كافة الخدمات لهم.

موضحًا أن رحلة اليوم، تعد بمثابة انطلاقة حقيقية نحو تطوير وتوسعة مطار العاصمة الدولي الجديد، والذي تصل سعته الحالية إلى 600 راكب في الساعة، مشيرًا أنه مخطط لهذا المطار أن يسع ما بين 4 ملايين إلى 5 ملايين راكب سنوياً، ليكون بمثابة مطار محوري جديد في نطاق العاصمة، يستطيع تخفيف ضغط الحركة الركابية عن مطار القاهرة الدولي.

لفت رئيس المصرية للمطارات، إن الموسم الشتوي السياحي الحالي، شهد زيادة ملحوظة في المطارات المصرية بشكل عام، خاصة المطارات السياحية، مؤكدًا أن جميع المطارات المصرية بكوادرها العاملة تبذل من الجهود الكثير من أجل تسهيل الوفود السياحية بشكل خاصة والركاب الوافدين لمصر بشكل عام.