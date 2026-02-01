قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤتمر الخطاب الديني بالأزهر يؤكدون أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق المرأة
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الجديدة لنقل المعتمرين| صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من عواصف رملية في عدة مناطق
طهران: واثقون من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن والحرب كارثية على الجميع
خلال 5 أيام.. طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7
قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة
هالة السعيد: توسيع فرص المرأة في سوق العمل يسهم في زيادة الإنتاج
اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار العاصمة الجديدة يشهد انطلاق أول رحلة لنقل المعتمرين للأراضي المقدسة

مطار العاصمة الدولي
مطار العاصمة الدولي
نورهان خفاجي

قال الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن مطار العاصمة الدولي الواقعة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، شهد اليوم، انطلاق أول رحلة طيران تشغلها شركة إيركايرو لنقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة.

بحسب تصريحات “النشار”، التلفزيونية، فإن شركة إيركايرو أطلقت أول رحلة اليوم، من مطار العاصمة الجديدة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لنقل المعتمرين، حيث من المقرر أن تسير الشركة نحو 6 رحلات أسبوعيًا من المطار بين العاصمة الإدارية الجديدة وجدة حتى نهاية موسم العمرة الحالي.

أشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن رحلة إيركايرو اليوم، أقلعت على متنها 160 راكبًا، وسط تسهيلات خاصة لإجراءات الركاب المسافرين، وتقديم كافة الخدمات لهم.

موضحًا أن رحلة اليوم، تعد بمثابة انطلاقة حقيقية نحو تطوير وتوسعة مطار العاصمة الدولي الجديد، والذي تصل سعته الحالية إلى 600 راكب في الساعة، مشيرًا أنه مخطط لهذا المطار أن يسع ما بين 4 ملايين إلى 5 ملايين راكب سنوياً، ليكون بمثابة مطار محوري جديد في نطاق العاصمة، يستطيع تخفيف ضغط الحركة الركابية عن مطار القاهرة الدولي.

لفت رئيس المصرية للمطارات، إن الموسم الشتوي السياحي الحالي، شهد زيادة ملحوظة في المطارات المصرية بشكل عام، خاصة المطارات السياحية، مؤكدًا أن جميع المطارات المصرية بكوادرها العاملة تبذل من الجهود الكثير من أجل تسهيل الوفود السياحية بشكل خاصة والركاب الوافدين لمصر بشكل عام.

مطار العاصمة الدولي شركة إيركايرو مطار العاصمة الجديدة المطارات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

المجمع الطبي

رئيس الرعاية الصحية: المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل لا يتحمل سوى 482 جنيهًا فقط مهما بلغت تكلفة العملية

المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

صورة ارشيفية

الأعلى للإعلام: إحالة الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية ومنع ظهوره إعلاميًا

بالصور

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر
المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر
المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

المزيد