مباريات اليوم في الجولة الـ 13 من دوري السلة

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز لكرة السلة لموسم 2025–2026.

وتُلعب اليوم 4 مباريات ضمن منافسات مجموعة الصراع على لقب الدوري الممتاز، حيث يواجه الزمالك فريق بتروجت، فيما يحل الاتحاد ضيفًا على جاره سموحة، في ديربي سكندري خالص، ويلاقي الجزيرة نظيره المصرية للاتصالات، في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُختتم مباريات اليوم بلقاء الأهلي ونظيره سبورتنج في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتُقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الدوري من دورين بين الفرق الثمانية، حيث يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، بينما ينال الخاسر نقطة واحدة، وذلك لتحديد الترتيب من الأول إلى الثامن، ومواجهات الدور ربع النهائي.

وتضم قائمة الفرق المشاركة: الأهلي، الاتحاد السكندري، الزمالك، سبورتنج، الجزيرة، المصرية للاتصالات، بتروجيت، وسموحة.

وتُعد بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، إذ يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي لكرة السلة، المؤهل بدوره إلى كأس العالم للأندية.

وتُذاع مباريات دوري السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب .