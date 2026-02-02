قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات اليوم في الجولة الـ 13 من دوري السلة

السلة
السلة
عبدالله هشام

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز لكرة السلة لموسم 2025–2026.

وتُلعب اليوم 4 مباريات ضمن منافسات مجموعة الصراع على لقب الدوري الممتاز، حيث يواجه الزمالك فريق بتروجت، فيما يحل الاتحاد ضيفًا على جاره سموحة، في ديربي سكندري خالص، ويلاقي الجزيرة نظيره المصرية للاتصالات، في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُختتم مباريات اليوم بلقاء الأهلي ونظيره سبورتنج في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتُقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الدوري من دورين بين الفرق الثمانية، حيث يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، بينما ينال الخاسر نقطة واحدة، وذلك لتحديد الترتيب من الأول إلى الثامن، ومواجهات الدور ربع النهائي.

وتضم قائمة الفرق المشاركة: الأهلي، الاتحاد السكندري، الزمالك، سبورتنج، الجزيرة، المصرية للاتصالات، بتروجيت، وسموحة.

وتُعد بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، إذ يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي لكرة السلة، المؤهل بدوره إلى كأس العالم للأندية.

وتُذاع مباريات دوري السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب .

دوري السلة الاهلي الزمالك سلة الاهلي سلة الزمالك سبورتنج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد