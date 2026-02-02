طرح أراضٍ استثمارية بمواقع متميزة في أسيوط الجديدة

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتميزة بمواقع حيوية داخل المدينة، وذلك من خلال بوابة المستثمرين، بما يعكس تنوع الأنشطة المطروحة وقدرتها على تلبية احتياجات السوق ودعم الأنشطة المختلفة.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو تعزيز مناخ الاستثمار ودعم مسارات التنمية العمرانية والاقتصادية.



وفي هذا السياق، أوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة تستهدف دعم الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من المواقع الحيوية داخل المدينة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الجادة وتحقيق عوائد تنموية مستدامة.

وأشار الجهاز إلى أن الطرح الحالي يشمل عددًا من القطع الاستثمارية، على النحو التالي: قطعة رقم (58) بمركز خدمات الحي الثاني، بنشاط تجاري، على مساحة 1208 م²، وقطعة رقم (25) بمركز المدينة الرئيسي، بنشاط تجاري – إداري – سكني، على مساحة 1056 م²، وقطعة رقم (14) بمركز الخدمات الرئيسي ومنطقة رجال الأعمال، بنشاط تجاري – إداري، على مساحة 2945 م²، والقطع أرقام (22 – 23) بمنطقة الورش بالتوسعات الجنوبية الغربية، بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات، على مساحة إجمالية 750 م²، بسعر متر 7,900 جنيهات.

وأكد الجهاز أن جميع الفرص الاستثمارية المطروحة تخضع لنسبة جدية حجز قدرها 10%، مشيرًا إلى أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة الجهاز لجذب الاستثمارات الجادة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان مدينة أسيوط الجديدة.



ودعا جهاز مدينة أسيوط الجديدة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وشروط التقدم من خلال بوابة المستثمرين، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بمدينة أسيوط الجديدة.