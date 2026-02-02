طرق الوادى الجديد: تركيب 30 ألف متر مسطح من بلاط الإنترلوك بالداخلة

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال تنفيذ أعمال رصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمركز الداخلة، بإجمالي 30 ألف متر مسطح، تشمل مناطق دروسة، ودبنو ونطاق شارع دياب، وعين موط القديمة، وذلك وفق البرنامج الزمني المعتمد، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري، وتحقيق مستهدفات التطوير بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، باستكمال خطة رفع كفاءة الطرق والأحياء الداخلية بالمراكز، وفي إطار المتابعة المستمرة لأعمال المرحلة الجارية.

تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة المناطق العشوائية بالمحافظة

وانتهت المديرية من رفع كفاءة 18 ألف متر مسطح طرق ضمن جهود رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بعدد من الأحياء والمناطق السكنية القديمة بمركزي الداخلة والفرافرة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس أحمد عبدالرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة، أن أعمال التطوير شملت خطة لتركيب أكثر من 200 ألف متر بلاط انترلوك على مستوى المحافظة وتم الانتهاء من تركيب حوالي 9 آلاف متر مسطح فى حى البرى بمدينة الخارجة من إجمالي 15 ألف متر مستهدف تنفيذها وكذلك استكمال الأعمال بحي البري وباقي أحياء المدينة تباعًا عقب انتهاء كافة أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي، كما تم تركيب بلاط الإنترلوك بحي السبط الشرقي والتي تم تنفيذها على مساحة 23 ألف متر مسطح، لتيسير حركة المواطنين وتطوير المظهر الحضاري للأحياء، ووجّه بسرعة استكمال الأعمال بباقي أحياء المدينة بعد انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي.