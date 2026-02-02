استعدادًا لشهر رمضان.. الزملوط يتفقد مبادرة معًا ضد الغلاء بالوحدة المحلية لمركز الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مبادرة "معًا ضد الغلاء" ، التي تنفذها الوحدة المحلية لمركز الخارجة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ علي نجاح رئيس المركز.

وأشاد المحافظ بتنوع السلع الغذائية المعروضة بأسعار مخفضة والتي تشمل لحوم طازجة وأسماك وخضروات و فاكهة ومنتجات القرى، موجهًا بالتوسع بمثل هذه المبادرات بكافة مراكز المحافظة؛ لضمان توافر السلع واستقرار أسعارها خلال الشهر الكريم.