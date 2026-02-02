قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
إيران تلغي المناورات العسكرية في مضيق هرمز بعد تحذير أمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"إيكواس" تطلق من داكار مبادرة إقليمية ضد التضليل الإعلامي في غرب إفريقيا

"إيكواس"
"إيكواس"
أ ش أ

نظّمت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا برنامجًا تدريبيًا للصحفيين في السنغال، يهدف إلى ترسيخ نزاهة المعلومات ومكافحة التضليل الإعلامي والمعلومات المضللة في الإقليم، في خطوة لتعزيز أمن المعلومات والديمقراطية في غرب القارة.

ويأتي التدريب ضمن المرحلة الأولى من برنامج تنفذه مديرية الاتصال بمفوضية إيكواس لصالح الصحفيين في 12 دولة عضوًا، بهدف بناء قدرات الإعلاميين على مواجهة الحملات التضليلية التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في غرب إفريقيا.

وانعقدت الدورة في داكار، حيث ركزت على تزويد المهنيين الإعلاميين السنغاليين بالمعرفة والأدوات والتقنيات اللازمة لاكتشاف الأخبار الزائفة، والتصدي لها، وتغطيتها مهنيًا، مع الالتزام بمبادئ الصحافة الأخلاقية القائمة على التحقق من المعلومات.

وفي هذا السياق، تسعى إيكواس إلى تعزيز الحوكمة الديمقراطية وترسيخ خطاب عام مستنير، في ظل تصاعد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها في نشر معلومات مغلوطة قد تؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة.

وخلال افتتاح البرنامج، شدد مامادو مصطفى سيك، نائب منسق المكتب الوطني لإيكواس في السنغال، على أهمية هذا التدريب، مؤكدًا أنه صُمم خصيصًا لتمكين الصحفيين من مواجهة التضليل الإعلامي وتعزيز الصحافة المسؤولة القائمة على الحقائق الموثوقة.

وأبرز الدور المحوري للإعلام في تنفيذ رؤية إيكواس 2050، التي تضع الإنسان في قلب السياسات الإقليمية، وتعتبر الإعلام شريكًا أساسيًا في دعم الاستقرار، وبناء الثقة بين المؤسسات والمجتمعات في غرب إفريقيا.

الجماعة الاقتصادية إفريقيا السنغال المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

الذهب

عيار 21 الآن.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تناقش "الفتوى والصحة" بمعرض القاهرة للكتاب

المفتي: فتاوى دار الإفتاء الطبية توازن بين الواقع العلمي ومقاصد الشريعة

تعزيز الأمن السيبراني لحماية المرأة

تعزيز الأمن السيبراني لحماية المرأة محور دولي بمؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي»

رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر

رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر: جناح الأزهر منصة لنشر الفكر الوسطي بمعرض الكتاب

بالصور

الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد

تقرير أمريكي يكشف عن أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر لعام 2025

أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود .. على طريقة الشيفات المحترفين

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين

قبل رمضان مباشرة.. أفضل طرق تخزين وتفريز ورق العنب ليظل طازجًا

طرق تخزين وتفريز ورق العنب
طرق تخزين وتفريز ورق العنب
طرق تخزين وتفريز ورق العنب

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

المزيد