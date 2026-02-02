"إيكواس" تطلق من داكار مبادرة إقليمية ضد التضليل الإعلامي في غرب إفريقيا

نظّمت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا برنامجًا تدريبيًا للصحفيين في السنغال، يهدف إلى ترسيخ نزاهة المعلومات ومكافحة التضليل الإعلامي والمعلومات المضللة في الإقليم، في خطوة لتعزيز أمن المعلومات والديمقراطية في غرب القارة.

ويأتي التدريب ضمن المرحلة الأولى من برنامج تنفذه مديرية الاتصال بمفوضية إيكواس لصالح الصحفيين في 12 دولة عضوًا، بهدف بناء قدرات الإعلاميين على مواجهة الحملات التضليلية التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في غرب إفريقيا.

وانعقدت الدورة في داكار، حيث ركزت على تزويد المهنيين الإعلاميين السنغاليين بالمعرفة والأدوات والتقنيات اللازمة لاكتشاف الأخبار الزائفة، والتصدي لها، وتغطيتها مهنيًا، مع الالتزام بمبادئ الصحافة الأخلاقية القائمة على التحقق من المعلومات.

وفي هذا السياق، تسعى إيكواس إلى تعزيز الحوكمة الديمقراطية وترسيخ خطاب عام مستنير، في ظل تصاعد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها في نشر معلومات مغلوطة قد تؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة.

وخلال افتتاح البرنامج، شدد مامادو مصطفى سيك، نائب منسق المكتب الوطني لإيكواس في السنغال، على أهمية هذا التدريب، مؤكدًا أنه صُمم خصيصًا لتمكين الصحفيين من مواجهة التضليل الإعلامي وتعزيز الصحافة المسؤولة القائمة على الحقائق الموثوقة.

وأبرز الدور المحوري للإعلام في تنفيذ رؤية إيكواس 2050، التي تضع الإنسان في قلب السياسات الإقليمية، وتعتبر الإعلام شريكًا أساسيًا في دعم الاستقرار، وبناء الثقة بين المؤسسات والمجتمعات في غرب إفريقيا.