أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعاون إفريقي أوروبي لتعزيز الرصد الوبائي في سيراليون

أ ش أ

نظّم المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالشراكة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية لإقليم إفريقيا برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استمر خمسة أيام حول الاستخبارات الوبائية.

وقد استهدف البرنامج خبراء الترصد في الوكالة الوطنية للصحة العامة في سيراليون، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن الصحي في القارة الإفريقية.

يأتي التدريب ضمن مشروع الشراكة بين الجهات الثلاث، والذي يهدف إلى دعم الدول الإفريقية في بناء أنظمة ترصد مستقلة وقادرة على الاستجابة السريعة للأوبئة، بدل الاعتماد فقط على التدخلات الخارجية بعد تفاقم الأزمات الصحية.

وركّز البرنامج على تطوير المهارات العملية في تحليل البيانات الوبائية المتقدمة، وربط المعلومات الميدانية بأنظمة الإنذار المبكر، بما يسمح بالكشف السريع عن التهديدات الصحية العابرة للحدود، والتي تمثل أحد أكبر التحديات أمام القارة في ظل تغير المناخ، والهجرة، وتزايد المخاطر الصحية.

وتُعد سيراليون نموذجًا لنهج إقليمي أوسع تتبناه إفريقيا لبناء سيادة صحية إفريقية، تقوم على تمكين الكوادر الوطنية، وتوحيد منهجيات الترصد، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بما يدعم قدرة القارة على حماية مجتمعاتها من الأوبئة المستقبلية.

ويعكس هذا التعاون أيضًا توجه المراكز الافريقية نحو تحويل التدريب إلى أداة استراتيجية لرفع الجاهزية الصحية في غرب أفريقيا خاصة، والقارة عمومًا، بما يعزز من مكانة أفريقيا كشريك فاعل في منظومة الأمن الصحي العالمي، وليس مجرد متلقٍ للمساعدات.

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
طرق تخزين وتفريز ورق العنب
الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

