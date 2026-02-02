محكمة بولندية تدين مواطنا ليتوانيا بمحاولة التجسس لصالح جهاز مخابرات أجنبي

قضت محكمة بولندية بسجن مواطن ليتواني لمدة عام لمحاولته التجسس ضد بولندا والولايات المتحدة لصالح وكالة استخبارات أجنبية.

وذكر (راديو بولندا) أن المحكمة الجزئية في مدينة "بياويستوك" الواقعة شرقي بولندا كانت قد أصدرت حكمها يوم التاسع من يناير الماضي، إلا أنه لم يتم الإعلان عنه سوى اليوم /الاثنين/.

وصرح جاك دوبرزينسكي المتحدث باسم الوزير المشرف على الأجهزة الأمنية البولندية إن المحققين التابعين لوكالة الأمن الداخلي جمعوا أدلة تشير إلى أن المواطن الليتواني - الذي ادعى أنه يعمل ضابطا في جهاز المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) - قد أعلن استعداده تقديم معلومات للجنة أمن الدولة البيلاروسية في الفترة من نوفمبر 2024 وحتى مارس 2025.

وأضاف دوبرزينسكي أن المتهم الليتواني استخدم وسائل تقنية متطورة في أنشطته، من بينها أدوات للذكاء الاصطناعي.

وأوضحت السلطات البولندية أن المحكمة أدانت المشتبه به بمحاولة تقديم مساعدة لجهاز مخابرات أجنبي ضد بولندا والولايات المتحدة؛ الدولتين الحليفيتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وبموجب القانون البولندي، يُعاقب المتهم بهذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر وحتى ثمانية أعوام.

وكان ضباط وكالة الأمن الداخلي البولندية قد ألقوا القبض على المواطن الليتواني في 14 مارس عام 2025.