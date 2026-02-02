ميمي جمال: لسه بتعلم أعيش بعد وفاة حسن مصطفى.. وربنا عوضني ببناتي

أكدت الفنانة القديرة ميمي جمال أنها ما زالت تحاول التأقلم مع الحياة بعد رحيل زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، مشيرة إلى أن فراقه ترك فراغًا كبيرًا في حياتها، قائلة: «لسه بتعلم أعيش في الدنيا بعد وفاة زوجي».

جاء ذلك خلال ندوتها بقصر السينما، ضمن فعاليات «نجم في ندوة»، والتي أدارها المخرج عادل عوض، حيث فتحت قلبها للجمهور وتحدثت بصراحة عن مشوارها الإنساني والفني، وعلاقتها بزوجها الراحل.

وأضافت ميمي جمال: «حسن مصطفى مش بس جوزي، ده حبيبي وحب عمري»، مؤكدة أن الله عوضها عن فقدانه ببناتها، اللواتي يمثلن لها السند والدعم الحقيقي في هذه المرحلة من حياتها.

وتطرقت الفنانة القديرة إلى ذكرياتها الأولى، قائلة إنها وُلدت في حي شبرا، الذي كان يتميز بتنوعه الثقافي والديني، موضحة: «شبرا كان فيها كل الديانات، وفضلت عايشة فيها لحد سن 11 و12 سنة»، وهو ما انعكس على تكوينها الإنساني والفكري.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين حرصوا على توجيه التحية لميمي جمال، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة ولمشاعرها الصادقة التي لامست قلوب الجميع.