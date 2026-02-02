قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف السابق: ليلة النصف من شعبان نفحة إيمانية عظيمة.. والمغفرة فيها عامة إلا للمشاحنين
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
ميمي جمال لـ صدي البلد: لن أعتزل التمثيل حتى آخر يوم في عمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يوضح ملابسات إدراج اسم أبو الغيط في ملفات إبستين ويكشف حقيقة الواقعة كاملة

أبو الغيط
أبو الغيط
رنا عبد الرحمن

كشف الإعلامي أحمد موسى عن التفاصيل الكاملة والملابسات الحقيقية وراء تداول اسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ«ملفات جيفري إبستين»، مؤكدًا أن القضية أصبحت حديث العالم في الفترة الأخيرة، وأن التركيز المكثف عليها جاء في توقيت لافت، بالتزامن مع تطورات إقليمية ودولية مهمة، من بينها الملف الإيراني.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الزخم الإعلامي الكبير المصاحب لملف إبستين جعله يتصدر المشهد العالمي، إلى حد اعتبره البعض غطاءً على قضايا سياسية أكثر خطورة وحساسية تشهدها المنطقة حاليًا.

وأوضح أن اسم أحمد أبو الغيط جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا من قبل أطراف معادية أو مغرضة، عملت على توظيف هذه المزاعم لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، دون الاستناد إلى وقائع أو أدلة حقيقية.

وأضاف موسى أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مباشرًا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، للوقوف على حقيقة ما تم تداوله، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للجامعة قامت بمراجعة كاملة للملف، وكشفت عن تفاصيل دقيقة تعود إلى عام 2010.

وأوضح أن أبو الغيط تلقى في ذلك الوقت دعوة رسمية لحضور ملتقى دبلوماسي كان من المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا في جزيرة «سيربنت»، وكان مخصصًا لوزراء الخارجية العرب آنذاك، مؤكدًا أن هذه الدعوة جاءت ضمن قائمة واحدة ضمت عددًا من الشخصيات الدبلوماسية.

وأشار موسى إلى أن جيفري إبستين حصل لاحقًا على نسخة من قائمة المدعوين لذلك الملتقى، وهو ما أدى إلى ورود أسماء بعض الشخصيات، من بينها اسم أحمد أبو الغيط، ضمن الوثائق المتداولة حاليًا، رغم عدم وجود أي صلة أو تواصل فعلي.

وشدد على أن أبو الغيط لم يشارك في هذا الملتقى من الأساس، ولم يسافر لحضوره، كما لم يلتقِ جيفري إبستين في أي مناسبة، ولم تجمع بينهما أي علاقة أو صور أو لقاءات من أي نوع.

وأكد موسى نقلًا عن أبو الغيط أن الملتقى كان مقررًا انعقاده داخل الإمارات، وأن الزج باسمه في هذه الملفات لا يتعدى كونه إدراجًا شكليًا ناتجًا عن وجود اسمه ضمن قوائم دعوات رسمية، دون أي ارتباط حقيقي أو فعلي بإبستين.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن إعادة تداول هذه الأسماء دون تدقيق يفتح الباب أمام حملات تشويه منظمة، داعيًا إلى تحري الدقة والاعتماد على المعلومات الموثقة، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق.

ابو الغيط الامارات ابستين اتهامات تشكيل اغتصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

جهاز صغير يسجل كلام

جهاز صغير يسجل كلامك ويحوّله لملاحظات جاهزة بالأوامر

Supernatural

مستخدميه استغنوا عن الجيم التقليدي.. ميتا تتخذ قرارا مثيرا تجاه تطبيق التمارين

مجموعة

خطوة تنظيمية جديدة لتعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية وتنمية المواهب الوطنية

بالصور

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

الحرمان من النوم يدمر خلايا الدماغ .. ماذا يحدث لعقلك ليلا؟

كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟

فيديو

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

المزيد