قرار جمهوري بتجديد تعيين الدكتور علي الأنور عميدًا لطب عين شمس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتجديد تعيين الدكتور علي الأنور عميدًا لكلية الطب بجامعة عين شمس.

وقد شغل الأستاذ الدكتور علي الأنور العديد من المناصب القيادية، من بينها مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

و يتولى حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مركز أبحاث طب عين شمس – مصري ، و عميد كلية الطب بجامعة عين شمس الأهلية، وعميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

ويمتد دوره إلى المشاركة المجتمعية والمؤسسية الفاعلة، حيث يشغل عضوية اللجنة العليا للسياحة العلاجية، ويعمل مستشارًا للجراحة باللجنة العليا للمجلس الطبي الجوي بوزارة الطيران المدني، كما يشارك كعضو بمجلس إدارة حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ويمثل وزارة التعليم العالي في عضوية مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويشمل نشاطه كذلك عضوية المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعضوية اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، فضلًا عن عضويته باللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وعلى الصعيد الأكاديمي والبحثي، أشرف الأستاذ الدكتور علي الأنور على أكثر من 75 رسالة ماجستير ونحو 50 رسالة دكتوراه في تخصص الجراحة، بما يعكس إسهامه البارز في دعم البحث العلمي وإعداد الكوادر الطبية المتخصصة.