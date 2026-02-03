قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل مازال ملاذا آمانا؟..خبير يكشف توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
حوادث

بدء محاكمة 40 متهما بالهيكل الإدارى بمدينة نصر.. بعد قليل

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم  محاكمة 40 متهما في القضية رقم 15661 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، والمعروفة بالهيكل الإداري بمدينة نصر.


تفاصيل القضية 

وكشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 12 أكتوبر 2017 وحتى 21 يناير 2023، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولي كل منهما قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وأوضح، أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الخامس ومن الثامن وحتي السادس عشر والتاسع والعشرون والثلاثون ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم الأربعون تهمة حيازة أدارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بأن أحرز كرات إسمنتية مزودة بمسامير حديدة.

