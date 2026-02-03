بدء محاكمة 40 متهما بالهيكل الإدارى بمدينة نصر.. بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم محاكمة 40 متهما في القضية رقم 15661 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، والمعروفة بالهيكل الإداري بمدينة نصر.



تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 12 أكتوبر 2017 وحتى 21 يناير 2023، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولي كل منهما قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وأوضح، أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الخامس ومن الثامن وحتي السادس عشر والتاسع والعشرون والثلاثون ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم الأربعون تهمة حيازة أدارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بأن أحرز كرات إسمنتية مزودة بمسامير حديدة.