دينا أبو الخير: نور الإسلام أرسى مبدأ التكامل بين الرجل والمرأة

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن الإسلام جاء لنصرة الضعفاء، مشيرة إلى أن المرأة واليتيم هما أولى الفئات التي كرمها الدين، موضحة أن وضع المرأة قبل الإسلام كان صعبًا جدًا في كل الحضارات السابقة، بما في ذلك الحضارات اليونانية والهندية والفارسية، حيث كانت تُعامل بمهانة واضحة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن نور الإسلام أرسى مبدأ التكامل بين الرجل والمرأة، وجعل المرأة "شقيقة للرجل" في المجتمع، مع إعطائها حقوقًا كثيرة لم تكن متاحة لها في السابق، مؤكدة أن الإسلام لم ينظر للمرأة كسلعة أو مجرد شكل، بل ككيان مكمل للرجل في بناء المجتمع.

وأشارت إلى أن بعض العادات والثقافات المتوارثة حاولت حصر دور المرأة في أطر محدودة، لافتة إلى ضرورة تصحيح الفكر السائد واستبداله بفكر سليم يعتمد على التعاليم القرآنية والسنة النبوية، مستشهدة بمواقف أمهات المؤمنين والصحابيات اللواتي تولين مناصب مهمة في زمن النبي ﷺ، مثل السيدة عائشة رضي الله عنها، التي كان كبار الصحابة يرجعون إليها في الأمور الفقهية.