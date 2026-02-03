توتر جديد.. زوارق إيرانية تحاول إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز

في تصعيد جديد للتوترات في الخليج، اقتربت زوارق حربية إيرانية من ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي أثناء عبورها مضيق هرمز فجر الثلاثاء، في حادث أثار مخاوف من مواجهة بحرية محتملة بين واشنطن وطهران.

وأوضحت شركة "فانغارد تك" المالكة للناقلة أن ثلاث مجموعات من الزوارق الصغيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني اتجهت نحو الناقلة على بعد حوالي 16 ميلاً بحرياً شمال ساحل عمان، وأمرت القبطان بإيقاف المحركات استعداداً للصعود والتفتيش.

وأكدت الشركة أن الناقلة لم تمتثل للأوامر، بل زادت سرعتها وحافظت على مسارها، مشددة على أنها لم تدخل المياه الإقليمية الإيرانية، فيما ترافقها حالياً سفينة حربية أمريكية.

وكانت الوكالة البحرية البريطانية (UKMTO) قد أبلغت عن الحادث سابقاً دون كشف هوية الأطراف المعنية.

ويأتي هذا الحادث وسط تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن هدد مسؤول رفيع في الحرس الثوري الأسبوع الماضي بإغلاق مضيق هرمز في حال وقوع أي هجوم أمريكي. وفي المقابل، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج تحسباً لأي مواجهة محتملة.

يعد مضيق هرمز من أبرز الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، وقد شهد الممر في السابق عدة حوادث واحتكاكات بحرية.