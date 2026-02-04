ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم بنما تحمل 41800 طن من القمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة ، منها السفينة ( ARINA A ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 م وعرضها 31 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 41800 طن من القمح لصالح القطاع العام .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23912 طن تشمل : 15091 طن يوريا و 8821 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53779 طن تشمل : 36193 طن ذرة و 3031 طن حديد و 4649 طن خردة و 2834 طن قمح و 1618 طن ابلاكاش و 1574 طن بازلاء و 3880 طن زيت طعام .
بينما أكد البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 878 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 267 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3909 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57421 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 27997 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5270 حركة .
