حركة وصول نشطة بمطار مرسى علم تعكس تصاعد الطلب السياحي الأوروبي

شهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، وصولًا مكثفًا لحركة الطيران السياحي، مع استقبال نحو 2300 سائح من جنسيات متعددة، قدموا على متن 13 رحلة دولية قادمة من عدد من الدول الأوروبية، بما يعكس تنامي الإقبال على المقصد السياحي خلال الموسم الحالي، في إطار توجيهات الدولة بدعم حركة السياحة الوافدة وتعزيز جاهزية المطارات.

وتواصل الجهات المعنية بالمطار تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الرحلات الدولية، تتضمن تنظيم إجراءات الوصول، وتيسير حركة السائحين داخل صالات المطار، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات والحفاظ على أعلى مستويات الانضباط التشغيلي.

وبحسب بيانات التشغيل اليومية، توزعت الرحلات الوافدة بين 5 رحلات قادمة من بولندا، و4 رحلات من ألمانيا، إلى جانب رحلة داخلية، ورحلات من النمسا وسويسرا والتشيك، ما يؤكد تنوع الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مدينة مرسى علم.

في سياق متصل، يواصل مطار مرسى علم الدولي استقبال حركة جوية نشطة على مدار الأسبوع الجاري، الممتد من السبت الماضي وحتى غدٍ، الجمعة، بإجمالي 140 رحلة طيران من 12 دولة مختلفة، من بينها دول أوروبية رئيسية، الأمر الذي يسهم في رفع نسب الإشغال الفندقي وتنشيط الحركة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي بالمدينة.