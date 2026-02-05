قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
ازاي نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا؟.. فيديو
10 سنوات في خدمة العروبة .. «أبو الغيط» يضع روشتة لإنهاء أزمات الأمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حركة وصول نشطة بمطار مرسى علم تعكس تصاعد الطلب السياحي الأوروبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

شهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، وصولًا مكثفًا لحركة الطيران السياحي، مع استقبال نحو 2300 سائح من جنسيات متعددة، قدموا على متن 13 رحلة دولية قادمة من عدد من الدول الأوروبية، بما يعكس تنامي الإقبال على المقصد السياحي خلال الموسم الحالي، في إطار توجيهات الدولة بدعم حركة السياحة الوافدة وتعزيز جاهزية المطارات.

وتواصل الجهات المعنية بالمطار تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الرحلات الدولية، تتضمن تنظيم إجراءات الوصول، وتيسير حركة السائحين داخل صالات المطار، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات والحفاظ على أعلى مستويات الانضباط التشغيلي.

وبحسب بيانات التشغيل اليومية، توزعت الرحلات الوافدة بين 5 رحلات قادمة من بولندا، و4 رحلات من ألمانيا، إلى جانب رحلة داخلية، ورحلات من النمسا وسويسرا والتشيك، ما يؤكد تنوع الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مدينة مرسى علم.

في سياق متصل، يواصل مطار مرسى علم الدولي استقبال حركة جوية نشطة على مدار الأسبوع الجاري، الممتد من السبت الماضي وحتى غدٍ، الجمعة، بإجمالي 140 رحلة طيران من 12 دولة مختلفة، من بينها دول أوروبية رئيسية، الأمر الذي يسهم في رفع نسب الإشغال الفندقي وتنشيط الحركة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي بالمدينة.

اخبار الغردقة مرسى علم الدولي مطار الطيران السياحي حركة السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

ضبط 8 مخالفات خلال حملة مفاجئة على مخابز بشارع الجلاء ومساكن السلام والبترول بطنطا

صورة موضوعية

ختام فعاليات دورة تدريبية عن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بالبحر الأحمر

صورة موضوعية

سكرتير عام المحافظة يبحث آليات تنفيذ مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد