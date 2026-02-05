قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر فورد توروس 2026 في السعودية

فورد توروس موديل 2026
فورد توروس موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد توروس موديل 2026، وتنتمي توروس لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب.

فورد توروس موديل 2026

محرك فورد توروس موديل 2026

تحصل سيارة فورد توروس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، وتنتج قوة 239 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورد توروس موديل 2026

تستمد أيضا فورد توروس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 185 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورد توروس موديل 2026

زودت سيارة فورد توروس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أكثر جرأة بشبك أمامي بحضور أكبر، وبها مصابيح أمامية LED بتوقيع بصري حديث، وبها مصابيح خلفية بتقنية LED لمسة أنيقة عند الليل، وبها جنوط مقاس 18 بوصة، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 13.2 بوصة، ونظام تشغيل SYNC 4، ونظام صوتي.

فورد توروس موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة فورد توروس موديل 2026 بها، دخول ذكي مع تشغيل بزر، وتشغيل عن بعد، وشاحن لا سلكي، وبها إضاءة داخلية محيطية، وبها فتحة سقف، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها نظام تجنب وتخفيف الاصطدام، وبها التحذير عند مغادرة المسار، ورصد النقطة العمياء، والتحذير من الاصطدام الأمامي، والتحذير والمساعدة عند تغيير المسار، والمساعدة على الفرملة أثناء الرجوع للخلف، والفرملة الطارئة التلقائية، وكاميرا 360 درجة مع حساسات عند الرجوع .

سعر فورد توروس موديل 2026

فورد توروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة  فورد توروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر  115 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة  فورد توروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر  121 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة  فورد توروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر  130 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة  فورد توروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر  159ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة  فورد توروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر  165 ألف ريال سعودي .

فورد توروس موديل 2026 توروس موديل 2026 محرك فورد توروس مواصفات فورد توروس موديل 2026 مواصفات فورد توروس سعر فورد توروس فورد توروس

