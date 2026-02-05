سعر فورد توروس 2026 في السعودية

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد توروس موديل 2026، وتنتمي توروس لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب.

محرك فورد توروس موديل 2026

تحصل سيارة فورد توروس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، وتنتج قوة 239 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تستمد أيضا فورد توروس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 185 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورد توروس موديل 2026

زودت سيارة فورد توروس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أكثر جرأة بشبك أمامي بحضور أكبر، وبها مصابيح أمامية LED بتوقيع بصري حديث، وبها مصابيح خلفية بتقنية LED لمسة أنيقة عند الليل، وبها جنوط مقاس 18 بوصة، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 13.2 بوصة، ونظام تشغيل SYNC 4، ونظام صوتي.

بالاضافة إلي ان سيارة فورد توروس موديل 2026 بها، دخول ذكي مع تشغيل بزر، وتشغيل عن بعد، وشاحن لا سلكي، وبها إضاءة داخلية محيطية، وبها فتحة سقف، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها نظام تجنب وتخفيف الاصطدام، وبها التحذير عند مغادرة المسار، ورصد النقطة العمياء، والتحذير من الاصطدام الأمامي، والتحذير والمساعدة عند تغيير المسار، والمساعدة على الفرملة أثناء الرجوع للخلف، والفرملة الطارئة التلقائية، وكاميرا 360 درجة مع حساسات عند الرجوع .

سعر فورد توروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فورد توروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 115 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فورد توروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 121 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة فورد توروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 130 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة فورد توروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 159ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة فورد توروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 165 ألف ريال سعودي .