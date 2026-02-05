حتى استيفاء المسوغات.. موعد تقديم أوراق تعيين معاوني النيابة الإدارية الجدد

أصدرت إدارة التفتيش القضائي، بيانا توضح فيه أوراق التعيين المطلوبة من معاوني النيابة الإدارية الجدد، حيث ضوابط استيفاء مسوغات التعيين لمعاوني النيابة الإدارية، المعينين بالقرار الجمهوري رقم 51 / 2026، ونبهت على أن يتم الالتزام بالضوابط والمواعيد المحددة من قبل إدارة التفتيش القضائي والتي نوضحها في هذا التقرير.

أوراق التعيين المطلوبة من معاوني النيابة الإدارية الجدد

أوضحت النيابة الإدارية، أوراق التعيين المطلوبة من معاوني النيابة الإدارية الجدد لسنة 2026، حيث استيفاء مسوغات التعيين التالية:

ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة موجهة إلى النيابة الإدارية.

ـ إقرار الذمة المالية "بداية خدمة".

ـ أصل شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

ـ أصل شهادة الإعفاء أو تأدية الخدمة العامة للإناث.

ـ استمارة 103 ع. ح مدفوعة مختومة.

ـ طبعة برنت بالرقم التأميني.

ـ 4 صور من بطاقة الرقم القومي حديثة مدون على إحداها رقم المحمول.

ـ قرار الاستقالة أو إخلاء طرف من جهة العمل السابقة.

ـ عدد 6 صور شخصية حديثة بزي رسمي وخلفية بيضاء.

كيفية وموعد تقديم أوراق التعيين المطلوبة

وفقا لـ التعليمات الصادرة عن إدارة التفتيش القضائي بشأن ضوابط استيفاء مسوغات التعيين لمعاوني النيابة الإدارية الجدد المعينين بالقرار الجمهوري رقم 51 / 2026، يتم تسليم الأوراق إلى إدارة التفتيش بمبنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية بميدان النجدة مدينة 6 أكتوبر اعتبارا من يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 وبحد أقصى يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، على أن يلتزم السادة المعاونون الجدد بالزي الرسمي حال حضورهم لمقر رئاسة الهيئة.

كما أصدرت إدارة التفتيش القضائي التنبيه بضرورة الالتزام بالضوابط والمواعيد المحددة، ومتابعة كافة ما يصدر عن النيابة الإدارية من بيانات رسمية وأحدث أخبار النيابة الإدارية، من خلال قناة النيابة الإدارية على تطبيق "WhatsApp" رابط القناة هـنـا.

وفي وقت لاحق، أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن تحديد يوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026 موعدًا لأداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٥١ / ٢٠٢٦.

استقبال معاوني النيابة الجدد من الإناث

استقبلت النيابة الإدارية، الثلاثاء الماضي 3 فبراير 2026، معاوني النيابة الإدارية إناث من المعينات بالقرار الجمهوري رقم 51 / 2026 لإجراء الكشف الطبي أمام اللجان الطبية المتخصصة، وذلك بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تستكمل إجراءات الكشف الطبي للمعينين بذات القرار من الذكور اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026.