قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
السياحة والآثار تتدخل لحل أزمة نسك .. وتؤكد: تنسيق كامل لتدفق رحلات العمرة
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حتى استيفاء المسوغات.. موعد تقديم أوراق تعيين معاوني النيابة الإدارية الجدد

موعد تقديم أوراق تعيين معاوني النيابة الإدارية
موعد تقديم أوراق تعيين معاوني النيابة الإدارية
خالد يوسف

أصدرت إدارة التفتيش القضائي، بيانا توضح فيه أوراق التعيين المطلوبة من معاوني النيابة الإدارية الجدد، حيث ضوابط استيفاء مسوغات التعيين لمعاوني النيابة الإدارية، المعينين بالقرار الجمهوري رقم 51 / 2026، ونبهت على أن يتم الالتزام بالضوابط والمواعيد المحددة من قبل إدارة التفتيش القضائي والتي نوضحها في هذا التقرير.

 أوراق التعيين المطلوبة من معاوني النيابة الإدارية الجدد

أوضحت النيابة الإدارية، أوراق التعيين المطلوبة من معاوني النيابة الإدارية الجدد لسنة 2026، حيث استيفاء مسوغات التعيين التالية:

ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة موجهة إلى النيابة الإدارية.

ـ إقرار الذمة المالية "بداية خدمة".

ـ أصل شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

ـ أصل شهادة الإعفاء أو تأدية الخدمة العامة للإناث.

ـ استمارة 103 ع. ح مدفوعة مختومة.

ـ طبعة برنت بالرقم التأميني.

ـ 4 صور من بطاقة الرقم القومي حديثة مدون على إحداها رقم المحمول.

ـ قرار الاستقالة أو إخلاء طرف من جهة العمل السابقة.

ـ عدد 6 صور شخصية حديثة بزي رسمي وخلفية بيضاء.

كيفية وموعد تقديم أوراق التعيين المطلوبة 

وفقا لـ التعليمات الصادرة عن إدارة التفتيش القضائي بشأن ضوابط استيفاء مسوغات التعيين لمعاوني النيابة الإدارية الجدد المعينين بالقرار الجمهوري رقم 51 / 2026، يتم تسليم الأوراق إلى إدارة التفتيش بمبنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية بميدان النجدة مدينة 6 أكتوبر اعتبارا من يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 وبحد أقصى يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، على أن يلتزم السادة المعاونون الجدد بالزي الرسمي حال حضورهم لمقر رئاسة الهيئة.

كما أصدرت إدارة التفتيش القضائي التنبيه بضرورة الالتزام بالضوابط والمواعيد المحددة، ومتابعة كافة ما يصدر عن النيابة الإدارية من بيانات رسمية وأحدث أخبار النيابة الإدارية، من خلال قناة النيابة الإدارية على تطبيق "WhatsApp" رابط القناة هـنـا.

وفي وقت لاحق، أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن تحديد يوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026 موعدًا لأداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٥١ / ٢٠٢٦.

استقبال معاوني النيابة الجدد من الإناث  

استقبلت النيابة الإدارية، الثلاثاء الماضي 3 فبراير 2026، معاوني النيابة الإدارية إناث من المعينات بالقرار الجمهوري رقم 51 / 2026 لإجراء الكشف الطبي أمام اللجان الطبية المتخصصة، وذلك بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تستكمل إجراءات الكشف الطبي للمعينين بذات القرار من الذكور اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026.

استيفاء المسوغات معاوني النيابة الإدارية أوراق التعيين المطلوبة القرار الجمهوري رقم 51 2026 إدارة التفتيش القضائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

معلول وبنتايج

"مش بتوع مشاكل ولا لقطة".. عمرو الدرديري يختار أفضل 4 محترفين في تاريخ الكرة المصرية

كريم بنزيما

الظهور الأول لبنزيما.. تشكيل الهلال السعودي أمام الأخدود

الزمالك

الزمالك شايل سيفه.. تمسك باللوائح ويضغط لحل أزمة إزدحام مباريات فبراير

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد